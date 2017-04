Gerichtsbericht Renitenter Sohn verurteilt Drei Jahre und acht Monate Gefängnis für Schläge, Demütigungen und einen Schuss mit der Armbrust.

Ein drogensüchtiger Großenhainer (Mitte) wurde am Montag am Amtsgericht Dresden zu drei Jahren und acht Monaten Haft verurteilt. © Holm Helis

Streit ums Erbe – vor allem wegen der Drogensucht des 35-jährigen Sohnes – das war eine der Ursachen für jahrelange Querelen und Demütigungen einer Familie auf ihrem Wohnhof in Großenhain. Bei diesen Auseinandersetzungen kam es immer wieder zu Eskalationen zwischen dem 35-Jährigen, seiner Schwester, seiner Mutter und ihrem Lebensgefährten – doch im Herbst vergangenen Jahres war es besonders schlimm. Wegen mehrerer gewalttätiger Übergriffe wanderte der 35-Jährige Anfang Dezember in Untersuchungshaft. Er soll etwa mit einer Armbrust vor Mutter und Schwester herumgefuchtelt und dann einen Pfeil in einen Holzstapel geschossen und zuletzt mit Gewalt der Mutter den Audi A4 und ihren Schmuck abgenommen haben.

Mitte März hatte der Prozess am Amtsgericht Dresden gegen ihn begonnen, der nun am Montag endete. Der 35-jährige Großenhainer wurde zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren und acht Monaten verurteilt – wegen mehrfacher Körperverletzungen, räuberischer Erpressung, Raubes und Bedrohung. Das Strafmaß beträgt sogar ein halbes Jahr mehr als die Staatsanwältin in ihrem Plädoyer gefordert hatte.

Das Schöffengericht war überzeugt, dass vor allem die Drogensucht des Angeklagten „der Keim allen Übels“ gewesen sei, wie der Vorsitzende Richter Arndt Fiedler sagte. Der Angeklagte habe schon als Teenager Drogen genommen – Cannabis, später auch Crystal – weshalb er von seinem Vater nicht mit als Erbe des Hofs eingesetzt worden sei, ihm dort allerdings ein lebenslanges Wohnrecht zugestanden wurde. Die Eltern hätten die verständliche Sorge gehabt, so Fiedler, dieses Erbe sei wegen der Drogensucht gefährdet.

Oft gab es aus nichtigem Anlass Streit, etwa wenn der Angeklagte mittags in der Wohnung seiner Mutter erschien, wo er seine Zigaretten oder Lebensmittel abholte. Einmal, als seine Mutter nicht da war, schlug der 35-Jährige mit einem Hammer die Wohnungstür ein, stieg durch ein Fenster in die Wohnung ein und verletzte mit dem Hammer den langjährigen Lebensgefährten seiner Mutter.

Ein anderes Mal warf der Angeklagte eine volle Glasbierflasche aus drei Metern Entfernung auf einen Bekannten seiner Mutter, weil er es gewagt hatte, sich einzumischen, als der Sohn wieder einmal seine Mutter demütigte. Die schnelle Reaktion des Bekannten sei für ihn lebensrettend gewesen, sagte Fiedler. Die Flasche habe nur deshalb ihr Ziel verfehlt.

Die Sache mit der Armbrust fand Anfang Dezember statt. Da fuchtelte er mit der Waffe herum und rief zu Mutter und Schwester: „Schaut mal Mädels, was ich Neues habe!“ – während die Frauen in den Keller flüchteten, schoss der Angeklagte einen Pfeil in einen Holzstapel. Er habe den Frauen Angst eingejagt, sagte Fiedler.

Kurz vor der Verhaftung hatte der Sohn seine Mutter dann bedrängt, ihm die Schlüssel ihres Audis zu geben. Die Frau hatte das abgelehnt, da sie ihren Sohn bereits mehrere Fahrzeuge finanziert hatte, die er zu Schrott gefahren hatte. Auch da wurde die Frau massiv beleidigt und gedemütigt, ehe sie ihm die Schlüssel gab. „Ihre Mutter hatte Angst“, sagte der Richter zum Angeklagten.

Aufgrund seiner Drogensucht attestierte ein psychiatrischer Sachverständiger dem Mann eine seelische Beeinträchtigung, die das Gericht in seinem Strafmaß berücksichtigte. „Wir halten eine lange Freiheitsstrafe und die Möglichkeit einer Therapie für erforderlich“, sagte Fiedler. Ohne eine Behandlung ginge von dem Mann eine Gefahr für Leib und Leben aus.

Erst in seinem letzten Wort entschuldigte sich der einschlägig vorbestrafte Sohn, der mehrere Therapieversuche hinter sich hat, bei seinen Angehörigen, vor allem bei Mutter und Schwester. „Ich kann es nicht mehr rückgängig machen“, sagte er. Sein Verteidiger Michael Bürger hatte auf eine Therapie und eine Freiheitsstrafe von maximal zwei Jahren plädiert. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

zur Startseite