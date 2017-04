Renitenter Ladendieb Bei einer Rangelei fiel plötzlich die Beute aus der Jacke.

Am Donnerstagmittag war ein 36-Jähriger in einem Supermarkt an der Schützestraße. Dem Ladendetektiv war ein verdächtiges Verhalten des Mannes in der Elektroabteilung aufgefallen. Als der 36-Jährige das Geschäft ohne etwas zu bezahlen verlassen wollte, sprach ihn der Detektiv an. Der Meißner schubste daraufhin den 49-Jährigen und versuchte durch den Nebenausgang zu entkommen.

Erst mit Hilfe weiterer Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes konnte der 36-Jährige auf der Schützestraße gestellt werden. Dabei war es zu einer Rangelei gekommen, in deren Verlauf dem Ertappten ein Elektrorasierer sowie ein Kabel aus der Jacke fiel. Die Gegenstände im Wert von rund 50 Euro hatte er im Markt gestohlen.

Letztlich nahmen alarmierte Beamten den 36-Jährigen vorläufig fest. Gegen ihn wird nun wegen räuberischen Diebstahls ermittelt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Dresdner wurde er am Freitag einem Ermittlungsrichter vorgeführt. (SZ)

