Renitenter Ladendieb

Mehrere Autos beschädigt

Radebeul. In der Nacht zum Dienstag beschädigten Unbekannte vier Fahrzeuge an der Zillerstraße, in Höhe Borstraße. Die Täter schlugen an einem Mazda die Heckscheibe ein und traten an einem Skoda, Ford sowie Opel den jeweils linken Außenspiegel ab.

Der verursachte Sachschaden beläuft sich insgesamt auf etwa 1000 Euro.