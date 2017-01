Renitenter Ladendieb Der Fluchtversuch mit einem gefüllten Rucksack misslang.

© Symbolfoto: dpa

Ein 28-Jähriger hatte am Donnerstagnachmittag in einem Supermarkt am Karl-Marx-Ring Lebensmittel im Gesamtwert von rund 25 Euro in seinem Rucksack verstaut und wollte das Geschäft ohne zu bezahlen verlassen. Als er daraufhin vom Marktleiter angesprochen wurde, stieß der ertappte Dieb den Mitarbeiter zur Seite und versuchte zu entkommen.

Der Marktleiter nahm die Verfolgung auf, holte den 28-Jährigen ein und hielt ihn bis zum Eintreffen der zwischenzeitlich alarmierten Polizeibeamten fest. Gegen den aus Russland stammenden Mann wird nun wegen räuberischen Diebstahls ermittelt. (SZ)

Einbruch in Vereinsheim

Klipphausen. In der Nacht zum Donnerstag brachen Unbekannte ein Fenster eines Vereinsheims an der Straße Zur Preiskermühle im Ortsteil Semmelsberg auf. Die Eindringlinge durchsuchten die Räume, stahlen nach einer ersten Einschätzung jedoch nichts.

Den Sachschaden beziffert die wurde auf rund 200 Euro beziffert.

