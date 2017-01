Renitente Rentner gestoppt

Asche löst Brand aus Oberkaina. Nicht ausgekühlte Asche hat in der Nacht zum Sonntag in Oberkaina zu einem Brand geführt. Die Asche war in einer Plastetonne entsorgt worden. Starker Wind sorgte für Funkenflug, sodass auch ein Holzschauer in Mitleidenschaft gezogen wurde. Das Feuerholz war an der Rückwand einer Doppelgarage gestapelt. Die Dacheindeckung und die Rückwand der Garage wurden ebenfalls beschädigt. Die Berufsfeuerwehr Bautzen und die Freiwilligen Feuerwehren Bautzen-Mitte und Bautzen-Stiebitz waren mit 34 Einsatzkräften und sieben Fahrzeugen im Einsatz und löschten das Feuer. Der eingetretene Sachschaden wird auf etwa 4000 Euro geschätzt. Nun wird wegen fahrlässiger Brandstiftung ermittelt.

Rentner auf Munitionssuche gestoppt Königsbrück. Polizisten haben am Freitag zwei Männer gestoppt, die offenbar auf dem Gelände des ehemaligen Truppenübungsplatzes Königsbrück nach Munition gesucht haben. Ein Zeuge hatte die Beamten alarmiert. Die trafen zwei Männer im Alter von 68 und 72 Jahren an, wobei einer der beiden sogar gerettet werden musste. Er war bei dem Fluchtversuch über einen Teich im Eis eingebrochen. Ermittelt wird nun wegen des Verdachts von Verstößen gegen das Waffen- und auch gegen das Fischereigesetz.

Helme und Gewehre gestohlen Radeberg. Diebe drangen in der Nacht zu Sonnabend in eine Gartenlaube an der Radeberger Theodor-Körner-Straße ein. Aus dem Gartenhaus stahlen sie drei Integralhelme, einen Crosshelm und zwei Luftgewehre. Der Wert der Gegenstände wurde vom Geschädigten mit etwa 530 Euro beziffert.

Zaun durchbrochen Königsbrück. Zu einem Fall von Unfallflucht ermittelt die Polizei in Königsbrück. Der Fahrer (20)eines VW Tiguan kam am frühen Sonnabendmorgen auf dem Auenweg nach rechts von der Fahrbahn ab und durchbrach einen Zaun. Der Pkw blieb auf der Wiese hinter dem Zaun stecken. Nach einigen Versuchen gelang es dem Fahrer, das Auto freizubekommen. Er fuhr mit dem stark beschädigten VW zurück auf den Auenweg und danach weiter, bis das Fahrzeug aufgrund der massiven Beschädigungen liegenblieb. Der junge Mann hatte das Auto offenbar unerlaubt genutzt.

In Damentoilette eingestiegen Bautzen. Einbrecher sind am Freitag gewaltsam in die Damentoilette am Bautzener Busbahnhof eingedrungen. Gestohlen wurde nichts. Es entstand allerdings Sachschaden in Höhe von rund 150 Euro.