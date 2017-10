Renft-Combo im Görlitzer Theater Die DDR-Kultband kommt am Freitag mit dem letzten noch aktiven Mitglied der Urbesetzung und spielt die alten Hits. Wer mehr auf Hardrock oder Baumesse steht, findet auch das im www.sz-veranstaltungskalender.com.

Die legendäre Kultband ist auf Jubiläumstournee „50 Jahre Klaus-Renft-Combo mit dem original Sänger Thomas „Monster“ Schoppe. Die aus Leipzig stammende Band war eine der ersten „Beat-Bands“, deren Sänger deutsch sangen,. Sie entwickelte sich zu einer der beliebtesten Rockgruppen der DDR, die durch das Verbot 1975 zur Legende wurde. Kein Zweifel, Renft ist ostdeutsches Kulturgut und lebt in der Erinnerung vieler. Jeder im Osten Deutschlands kennt die Band. In keiner Plattensammlung fehlen ihre Lieder, Hoffnungsträger noch immer für ihre älter gewordenen Fans, stilistisch unabhängig von Mode und Trends, bezeugen ihre Lieder Unbeugsamkeit, erinnern an Zivilcourage. Bereits in den frühen 70er Jahren erreichte die Band in der DDR Kultstatus, wurde Begriff für Opposition und Auflehnung gegenüber einer staatlich verordneten Kulturdoktrin.Ihre Songs, facettenreich, von Folk, Blues über Balladen bis hin zum Rock, erstürmten die Hitparaden. Immer wild und unberechenbar, wurde RENFT durch das Verbot 1975 zur Legende

Nachdem inzwischen fünf frühere Bandmitglieder verstorben und zwei aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr live auftreten können, ist Leadsänger Thomas „Monster“ Schoppe der letzte Überlebende einer Band, die für die Entwicklung der Rockmusik der DDR prägend war. Aus den Trümmern der 1975 verbotenen und 1990 neu gegründeten Klaus Renft Combo formte Monster 2007 die aktuelle Renft-Besetzung. Natürlich werden die guten alten Renft-Songs wie „Wer die Rose ehrt“, „Zwischen Liebe und Zorn“, „Apfeltraum“, „Gänselieschen“, „Nach der Schlacht“ oder „Als ich wie ein Vogel war“ alle zu hören sein. – nicht mehr in Urbesetzung, aber mit hervorragenden Musikern.

Fr., 19.30 Uhr, Gerhart-Hauptmann-Theater Görlitz, Eintritt 27 Euro

