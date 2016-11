René Kindermann will in Niesky Nachwuchs casten Der bekannte MDR-Moderator erklärt sich bereit, die Stadt als Jury-Mitglied zu unterstützen. Denn die sucht im Juni ein Talent.

MDR-Reporter René Kindermann stammt aus dem Nieskyer Ortsteil See. © SZ Thomas Eichler

Niesky. Für den Sächsischen Familientag im Juni sucht die Stadt Niesky einen Kinderreporter. Um das beste Nachwuchstalent aus Niesky zu finden, überlegt Oberbürgermeisterin Beate Hoffmann, eine Castingshow im Bürgerhaus durchzuführen. Begeistert von dieser Idee ist ganz offensichtlich Moderator René Kindermann. Der hat sich via Facebook spontan bereit erklärt, Teil einer möglichen Jury zu sein. „Also ich würde mich glatt an der Suche beteiligen. Wenn noch jemand für die Jury gesucht wird, ich würde versuchen, es mir einzurichten“, schreibt der 41-Jährige.

René Kindermann ist selbst gebürtiger Nieskyer und im Ortsteil See aufgewachsen. Der erfahrene Journalist moderiert seit 2001 für das Fernsehen von MDR und ARD. Ganz sicher kann er dem künftigen Kinderreporter sogar wertvolle Tipps geben. Das beim Sächsischen Familientag aufgezeichnete Video soll später im Internet zu sehen sein. In Niesky steht die Veranstaltung in diesem Jahr unter der Überschrift „Familie bewegt“. Zu der Veranstaltung werden am 10. Juni einige Tausend Gäste in Niesky erwartet. (kem)

