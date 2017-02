Renault rutscht in Straßengraben.

Einbruch in Büro

Pirna In ein Büro an der Straße An der Viehleite waren in der Nacht zu Dienstag Einbrecher am Werk. Die Täter gelangten durch ein Fenster in die Räume und durchsuchten diese. In der Folge stahlen sie einen Tresor mit rund 500 Euro Bargeld sowie Briefmarken im Wert von weiteren 3.000 Euro. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 500 Euro.