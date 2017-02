Renault rutscht bei Jahmen in einen VW An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von etwa 6 000 Euro.

Symbolfoto

Zwischen Jahmen und Dürrbach ist es am Dienstagvormittag zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 40-Jähriger befuhr mit seinem Renault Master die Ortsverbindungsstraße. Da die winterglatte Fahrbahn an einigen Stellen sehr eng war, bremste der Mann und rutschte in die Seite eines entgegenkommenden VW (Fahrerin 39). Verletzt wurde niemand. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 6 000 Euro. (szo)

