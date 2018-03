Renault prallt gegen Baum

Ausweichmanöver endet am Leitpfosten Lichtenhain. Am Dienstabend passierte in Lichtenhain ein Unfall, der von einem Wildschwein ausgelöst worden war. Gegen 21.20 Uhr fuhr ein 42-Jähriger mit einem Opel Insignia auf der Kirnitzschtalstraße in Richtung Hinterhermsdorf. Als ein Wildschwein die Fahrbahn kreuzte, wich der Autofahrer aus und kam von der Straße ab. Das Fahrzeug stieß gegen einen Leitpfosten und ein Geländer. Insgesamt beläuft sich der Sachschaden auf etwa 4500 Euro.

Jagdausrüstung gestohlen Höckendorf. In der Nacht zu Dienstag haben Diebe in Höckendorf zugeschlagen. Sie brachen eine Garage an der Dorfhainer Straße auf und stahlen aus einem Auto eine Jagdausrüstung, darunter Ferngläser, Taschenlampen, Werkzeug sowie Bekleidung im Gesamtwert von etwa 3500 Euro.

Einbruch in Kleintransporter Stolpen. Diebe sind in der Nacht zum Dienstag an der Ernst-Uhlemann-Straße in einen Ford Transit eingebrochen. Die Täter schlugen eine Scheibe des Wagens ein und stahlen daraus diverses Werkzeug. Anschließend begaben sie sich in eine benachbarte Werkstatt und entwendeten aus den Räumen einen Grabenverdichter im Wert von etwa 2000 Euro.