Renault prallt gegen Baum

Der Fahrer wurde in seinem Auto eingeklemmt. © Roland Halkasch

Am Donnerstagmorgen kam es gegen fünf Uhr in der Dresdner Heide auf der Radeberger Landstraße zu einem schweren Verkehrsunfall.



Der Fahrer eines Renault Laguna war in Richtung Dresden unterwegs. In einer Linkskurve verlor er die Kontrolle über sein Auto und fuhr in den Straßengraben. Der Renault prallte gegen einen Baum und überschlug sich.



Der Renaultfahrer wurde im Auto eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Er wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert.



Die Staatsstraße 95 war für mehrere Stunden gesperrt. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache. (szo)

