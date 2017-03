Renault kollidiert mit Sattelzug An der Autobahn 4 kam es am Montagmittag zu einem Unfall. Es entstand hoher Sachschaden.

Vermutlich übersehen hat eine 69-jährige Pkw-Fahrerin einen Sattelzug auf der Sachsenstraße an der A 4, Anschlussstelle Chemnitz-Ost. Es kam zu einem Zusammenstoß.

Am Montag, gegen 11.20 Uhr, fuhr ein Sattelzug MAN (Fahrer: 54) die Sachsenstraße in Richtung Mittweida. Eine 69-Jährige fuhr zeitgleich mit ihrem Pkw Renault an der Anschlussstelle Chemnitz-Ost von der Bundesautobahn 4 aus Richtung Chemnitz auf die Sachsenstraße. Dabei kam es zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Verletzt wurde niemand.

Nach Informationen der Polizeidirektion Chemnitz wird der Sachschaden am Renault auf etwa 13 000 Euro geschätzt, der am Lkw auf circa 3 000 Euro. (DA)

zur Startseite