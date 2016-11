Renault knallt gegen Baum und Laterne

Neustadt Unbekannte zerstachen am Montagnachmittag an einem Hyundai, welcher auf der Struvestraße abgestellt war, den hinteren linken Reifen. Zudem befand sich ein Zettel am Fahrzeug, welcher auf den Schaden hinwies. Der Schaden wird auf etwa 100 Euro geschätzt.

Klingenberg. Eine 59-Jährige war am Dienstagnachmittag mit einem Renault Clio die Hauptstraße in Richtung Rabenau unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache kam sie dabei nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Straßenlaterne sowie einem Baum. Durch den Zusammenstoß überschlug sich der Wagen und kam letztlich auf der Fahrbahn zum liegen. Die 59-Jährige wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden summiert sich auf rund 5000 Euro.

Zigarettenautomat gesprengt

Bannewitz. Im Verlauf des vergangenen Wochenendes hatten Unbekannte einen Zigarettenautomaten am Pulverweg in Bannewitz gesprengt. Anschließend stahlen sie aus dem so geöffneten Automaten Zigaretten und Bargeld in noch unbekanntem Wert. Am Automat entstand erheblicher Sachschaden.