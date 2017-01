Renault gerät in Gegenverkehr

Freital. Ein unbekanntes Fahrzeug beschädigte am Montagmittag zwischen 11.45 und 12 Uhr einen roten Opel Corsa, der auf dem Parkplatz des Weißeritzparks an der Straße An der Kleinbahn abgestellt war. Der im Bereich der Motorhaube entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 1.000 Euro.

Renitenter Ladendieb

Dresden/Bannewitz. Gestern Vormittag stahl ein 32-Jähriger mehrere Computerspiele in einem Elektronikmarkt an der Dohnaer Straße in Nickern. Ein Ladendetektiv hatte den Vorfall beobachtet und stellte den Mann zur Rede. Dieser schlug daraufhin um sich und versuchte zu fliehen. Dem Ladenpersonal gelang es jedoch, den Mann bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Gegen den 32-Jährigen wurde in Ermittlungsverfahren eingeleitet.