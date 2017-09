Renault fährt Fußgänger an

Fußgänger schwer verletzt Freital. Am Donnerstagnachmittag war die Fahrerin (38) eines Renault Modus auf der Carl-Thieme-Straße unterwegs und wollte nach links in die Oberpesterwitzer Straße abbiegen. Dabei erfasste sie einen Fußgänger (64), der schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Auto aufgebrochen Freital. Diebe waren in Niederhäslich auf Beutezug. In der Nacht zum Montag brachen Unbekannte in einen Suzuki an der Straße Am Freibad ein. In der Folge stahlen sie verschiedene Werkzeuge aus dem Wagen. Der entstandene Sachschaden ist nicht bekannt.

Motorrad prallt gegen Leitplanke Struppen. Am Donnerstagnachmittag fuhr ein 43-Jähriger mit einer Suzuki VX 800 auf der Hohen Straße (B 172) zwischen Struppen und Pirna. In einer Linkskurve unweit des Ortsausgangs Struppen kam der Fahrer mit seinem Krad ins Schlingern und streifte die rechte Leitplanke. Daraufhin verlor er die Kontrolle über die Maschine und stürzte. Dabei wurde der 43-Jährige auf ein Feld geschleudert und erlitt leichte Verletzungen. Am Motorrad entstand ein Schaden von etwa 1000 Euro.

Zeugen zu Fahrzeugkollision gesucht Bad Schandau. Am Donnerstagnachmittag war der Fahrer (47) eines Hyundai kurz nach 11 Uhr auf der Ziegenrückenstraße in Richtung Waltersdorf unterwegs. In einer Linkskurve kam ihm ein Fahrzeug auf seiner Spur entgegen. In der Folge stießen die beiden Außenspiegel zusammen und es entstand ein Sachschaden von mindesten 500 Euro. Der andere Autofahrer fuhr ohne anzuhalten davon. Die Polizei fragt: Wer hat den Unfall beobachtet oder kann Angaben zu dem unbekannten Autofahrer machen? Hinweise nehmen die Polizeidirektion in Dresden unter der Rufnummer 0351 4832233 oder das Polizeirevier Sebnitz entgegen.

EC-Karte aus Auto gestohlen Bannewitz. In der Nacht zum Donnerstag zerschlugen Unbekannte die Seitenscheibe eines Opel an der Windbergstraße In Bannewitz und stahlen ein Portmonee samt EC-Karte aus dem Fahrzeug. Mit der Karte hoben sie rund 2000 Euro vom Konto der Geschädigten ab. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Baucontainer aufgebrochen Bannewitz. Unbekannte drangen in der Nacht zu Donnerstag gewaltsam in einen Baucontainer an der Straße Neues Leben in Bannewitz ein und durchsuchten diesen. Der Versuch, in zwei weitere Container einzubrechen, scheiterte. Der entstandene Schaden liegt bei rund 500 Euro.