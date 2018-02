Renault fährt an Geländer Ungewollter Abgang nach rechts ging wohl noch einigermaßen glimpflich ab.

Symbolfoto © Brühl

Roßwein. Gegen 6.20 Uhr fuhr am Freitag früh der 33-jährige Fahrer eines Pkw Renault auf der B 169 aus Richtung Döbeln in Richtung Hainichen. In Höhe des Abzweigs Otzdorf/Littdorf kam der Renault nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen ein Geländer. Der Pkw-Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 3 000 Euro.

