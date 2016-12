Renault brennt in Leutersdorf aus Auch die Hausfassade ist beschädigt - die Ursache des Feuers ist unklar.

Symbolbild © SZ/Uwe Soeder

Leutersdorf. Am frühen Morgen des Silvestertages kurz nach vier Uhr geriet in Leutersdorf ein Pkw in Brand. Der vor einem Grundstück an der Geschwister-Scholl-Straße abgestellte, neun Jahre alte Renault Megane wurde dabei vollständig zerstört. Die Freiwilligen Feuerwehren Leutersdorf und Spitzkunnersdorf waren mit insgesamt 29 Kameraden zur Brandbekämpfung im Einsatz.

Neben dem Fahrzeug wurde auch die Fassade eines Wohnhauses in Mitleidenschaft gezogen. Der Gesamtsachschaden wurde auf etwa 9.000 Euro geschätzt. Die Ursache des Feuers ist noch nicht geklärt. Darum wird ein Brandursachenermittler am Tatort seine Untersuchungen führen. Die Kriminalpolizei führt die weiteren Ermittlungen. (szo)

