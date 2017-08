Renault bleibt auf dem Dach liegen

Telefonbetrüger scheitern Strehla. Am Montagnachmittag erhielt eine 76-jährige Strehlaerin einen Anruf von einem vermeintlichen Vertreter der „Zentralbank der Deutschen Sparkasse“. Dieser informierte sie über ausstehende Forderungen von 13.000 Euro, die aus einer Gewinnspielteilnahme im Jahr 2011 stammen sollten. Zur Klärung des Sachverhaltes sollte die Dame dann eine andere Nummer zurückrufen. Anderenfalls würden Staatsanwaltschaft und Gericht eingeschalten und zudem ihr Konto gesperrt werden. Die Frau folgte der Aufforderung und sprach mit einem Mann, der sich ihr als Dr. Rosenberg vorstellte. Er machte das Angebot einer außergerichtlichen Einigung, wenn die Frau per Eilüberweisung 4.600 Euro zahlt. Wenn sie dieses Angebot nicht annimmt würde sich die Forderung auf 17.000 Euro erhöhen. Die Dame tat daraufhin das einzig Richtige und informierte die Polizei, so dass es nicht zu einem finanziellen Schaden kam.

Simson-Moped gestohlen Nünchritz. Unbekannte brachen in einem Garagenkomplex an der Glaubitzer Straße eine Garage auf und stahlen aus dieser eine grüne Simson S 51. Der Wert des Mopeds wurde mit rund 1.500 Euro angegeben. Zudem entstand ein Sachschaden von rund 80 Euro am Garagentor.