Renault ausgebrannt Freitagnacht muss die Feuerwehr in Leisnig ausrücken. War es Brandstiftung?

In Leisnig musste die Feuerwehr zu einem Autobrand ausrücken. © Marko Förster

Durch die Feuerwehr musste am Sonnabend, 0.40 Uhr, in der Oberlandgasse in Leisnig ein brennender Pkw Renault Clio gelöscht werden. Durch das Feuer wurden die links beziehungsweise rechts davon geparkten Pkw Honda Jazz und Pkw VW Sharan beschädigt. Am Clio entstand Totalschaden. Durch die Polizei wurden Ermittlungen wegen des Verdachts auf Brandstiftung aufgenommen. Der Gesamtsachschaden wurde auf 6 000 Euro geschätzt. (szo)

