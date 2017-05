Renault ausgebrannt Direkt neben der Feuerwehr ist in Cotta am Morgen ein Pkw in Flammen aufgegangen. Der Fahrer hatte seine Kinder in Schule und Kita gebracht.

Der Renault brannte komplett aus. © Marko Förster

Ein Auto hat am Mittwochmorgen in Cotta A gebrannt. Neben dem Feuerwehrgebäude des Ortes war der Renault Megane gegen 8 Uhr in Flammen aufgegangen. Verletzt wurde niemand.

Die Feuerwehr löschte den Brand. 24 Kameraden aus Pirna, Bad Gottleuba, Berggießhübel, Dohma und Cotta waren im Einsatz.

Das Fahrzeug brannte zunächst komplett im Motorraum, später dann der gesamte Pkw. Als Ursache wird ein technischer Defekt angenommen.

Der Fahrer hatte früh noch die Kinder in die Schule oder den Kindergarten gebracht, dann parkte er den Renault wieder ab, später fing der an, zu qualmen und brennen. (mf)

zur Startseite