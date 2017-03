Renault auf Feld geschleudert Eine junge Frau verliert bei Großschirma die Kontrolle über ihr Auto und wird verletzt. Ein mitfahrendes Kleinkind hat Glück.

© Symbolbild: picture alliance / dpa

Auf der S 101 hat sich ein Unfall mit einer Verletzten ereignet. Eine 29-jährige Frau fuhr am Sonnabendnachmittag, gegen 17 Uhr, mit ihrem Pkw Renault aus Richtung Obergruna kommend in Richtung Großvoigtsberg. In einer Rechtskurve verlor sie offenbar die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Der Renault kam von der Straße ab und schleuderte auf ein angrenzendes Feld. Durch den Unfall erlitt die Fahrerin leichte Verletzungen. Ein im Pkw befindliches Kleinkind blieb unverletzt. Den Gesamtsachschaden bezifferte die Polizei auf etwa 6 000 Euro. (szo)

zur Startseite