Aus dem Gerichtssaal Rempelei im Nettomarkt Ein 43-jähriger Döbelner soll einen Kunden geschlagen haben. Jetzt stand er wegen Körperverletzung vor Gericht.

Eingang zum Amtsgericht in Döbeln. © André Braun

Döbeln. Heiß her ging es am Mittag des 25. Februar 2017 im Nettomarkt an der Grimmaischen Straße in Döbeln. Ein 43-jähriger Döbelner hat dort mit seinem Kumpel Bier geholt. Nachdem die Verkäuferinnen die beiden Männer aufgefordert hatten, den Markt zu verlassen, beleidigten sie die Frauen. Ein Kunde mischte sich in den Streit ein. Auch er forderte die Männer auf, zu gehen. Daraufhin soll ihn der 43-jährige einen Faustschlag auf die Nase verpasst haben. Der Kunde fiel gegen eine Säule und ging dann zu Boden. Durch den Schlag soll er eine Prellung des Nasenrückens und eine Schädelprellung erlitten haben. Wegen des Vorfalls stand der 43-Jährige jetzt vorm Amtsgericht Döbeln.

„Ich habe den Geschädigten nicht geschlagen“, sagt der Angeklagte zu Beginn der Verhandlung. „Ich habe ihn nur mit dem Bauch gestoßen. Es gab eine gegenseitige Rempelei.“ Am Tattag hatte er Geburtstag. Gemeinsam mit seinem Kumpel war er in den Nettomarkt gegangen, um Bier zu holen. Zuvor hatten sie schon erheblich dem Alkohol zugesprochen. Bei dem Angeklagten stellte die Polizei 1,4 Promille fest.

Die Verkäuferinnen beobachteten die Männer wegen eines schon länger zurückliegenden Diebstahls. Sie forderten sie auf, die Ware zu bezahlen und das Geschäft zu verlassen. Daraufhin sollen die Männer die Mitarbeiterinnen „Schlampen“ und „Huren“ genannt und sie bedroht haben. „Wir hatten Angst", sagt die Marktleiterin als Zeugin. „Wir wussten nicht, ob einer uns auflauert, wenn wir abends nach Hause gehen.“ Wer den Geschädigten schlug, können die Frauen nicht sagen.

„Wir fühlten uns von den Verkäuferinnen bedrängt“, sagt der Kumpel des Angeklagten als Zeuge aus. „Deshalb kam es zu den Beschimpfungen.“ Während des Vorfalls stand er hinter dem Beschuldigten. „Ich habe den Geschädigten geschlagen“, gesteht er. „Ich habe in Notwehr gehandelt.“ Das Opfer habe dem Angeklagten in die Augen gegriffen. Richterin Karin Fahlberg spricht den Angeklagten daraufhin frei. Auf Freispruch hatte auch der Vertreter der Staatsanwaltschaft Chemnitz und der Verteidiger plädiert.

