Remondis nimmt keine Elektrogeräte In Quersa wird kein Elektroschrott mehr genommen – dafür in Großenhain.

Die Verträge mit der Firma Remondis zur Annahme von Elektrogeräten in Riesa und Quersa sind ausgelaufen. Aus Kostengründen werden diese nicht mehr verlängert. Elektrogeräte nehmen jetzt die Wertstoffhöfe in Groptitz, Großenhain, Gröbern und Meißen an. Weiterhin besteht jederzeit die Möglichkeit, die Abholung von Elektrogroßgeräten mit der Sperrmüllkarte aus dem Abfallkalender zu bestellen. Nicht zu vergessen ist der Handel, der seit Sommer dieses Jahres gesetzlich zur Rücknahme von Geräten verpflichtet ist. Es gibt also keinen Grund, illegal zu entsorgen. „Ich verstehe Leute nicht, die ihren Müll in die Landschaft werfen“, sagt Verbands-Geschäftsführer Raimund Otteni. „Warum liegen denn Kühlschränke im Wald?“, fragt er. Die können doch kostenlos entsorgt werden. Er vermutet, dass der eine oder andere Sperrmüllsammler seine Ladung so aussortiert. Im Jahr 2013 musste der Zweckverband im Landkreis Meißen 80 000 Euro für illegalen Müll bezahlen, 2014 sogar 99 000 Euro. Im vergangenen Jahr gingen die Kosten auf 70 000 Euro zurück. Wie hoch die Aufklärungsrate zur illegalen Müllentsorgung ist, darüber führt das Landratsamt keine Statistik.

