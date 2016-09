Remondis ist neuer Sponsor Die C-Jugend vom SV Traktor Kalkreuth erhielt ihre neuen Trikots vom Quersaer Entsorger.

Der regionale Abfallentsorger Remondis ist neuer Sponsor beim Sportverein Kalkreuth. Bereits Ende 2015 hatte man sich auf eine Kooperation geeinigt. Zu Beginn der Saison 2016/2017 nun trägt diese Zusammenarbeit Früchte. Die erste C-Jugend der Kalkreuther erhielt einen neuen Trikotsatz. Sie spielt in dieser Saison in der zweiten Staffel der Kreisliga Meißen.

C-Jugend-Trainer und Schatzmeister des Vereins Eberhard Kuke: „Es wird immer schwieriger, Sponsoren für die kleinen Vereine auf dem Land zu gewinnen, da sich Firmen eher auf große Vereine in der Stadt fokussieren. Deswegen war es umso erfreulicher, dass sich ein überregionales Unternehmen wie Remondis als Sponsor und Unterstützer für den Sport in Kalkreuth interessiert.“ Kalkreuth hat in dieser Saison zwei Teams im C-Jugend-Alter. Während die erste Mannschaft eine reine Kalkreuther Mannschaft ist, bildet die zweite eine Spielgemeinschaft mit dem SV Lampertswalde. Auch sie spielt in der Kreisliga. Beide werden durch Gastspieler vom Nachbarverein SV Grün-Weiß Ebersbach unterstützt.

Der SV Traktor Kalkreuth bedankt sich bei der Firma Remondis, insbesondere bei Geschäftsführer Thomas Schiefelbein, für die Unterstützung bzw. für die neue Spielkleidung und hofft eine weitere langjährige Zusammenarbeit. (SZ)

