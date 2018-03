Remis im Lokalderby

Coswig. Im Lokalderby der Landesklasse Mitte zwischen dem Coswiger FV und TuS Weinböhla gab es keinen Sieger. Das Nachholspiel endete mit einem 1:1 (0:0).

„Mit dem Remis können wir leben. Es ist wieder ein Punkt gegen den Abstieg“, erklärte Weinböhlas Trainer Yves Würgau. Sein Gegenüber Thomas Schmidt hatte vor der Partie seine Coswiger Truppe auf dieses Duell eingeschworen: „Ich will heute eine andere Körpersprache als in der Vorwoche beim 0:6 gegen Bannewitz sehen. Wir wollen unseren treuen Zuschauern auch mal etwas zurückgeben.“ Seine Elf begann vor 130 Besuchern auf dem neuen Kunstrasenplatz vehement. Gäste-Keeper Maximilian Kausch bewahrte mit zwei Glanzparaden seine Mannschaft vor einem Rückstand. „Mir fehlten heute mit Marcus Wilde und Kay Ettelt zwei Führungspersönlichkeiten, die ich mir in solch einem brisanten Derby gewünscht hätte. Das spürte man in den ersten 45 Minuten“, musste Würgau anerkennen.

Zur Pause stellte der Coach die Taktik um und fortan lief es besser im Spiel der TuS. Trotzdem gelang Coswig die Führung - Benny Hoheisel verwertete einen Eckball von Franz Schmidt in der 55. Minute. Doch schon im Gegenzug traf Maximilian Schirmer zum Ausgleich. Weinböhla vergab die Chance zum Siegtreffer, am Ende blieb es bei einem leistungsgerechten Unentschieden. „Die Jungs haben heute Courage gezeigt und sich wirklich gänzlich anders als gegen Bannewitz präsentiert. Das 1:1 geht in Ordnung“, lautete der Schlusskommentar vom Coswiger Coach Thomas Schmidt.

zur Startseite