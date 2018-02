Religion hinter Gittern Jeden Sonntag gibt es in der JVA Zeithain einen Gottesdienst. Das ist in Sachsens Gefängnissen nicht unbedingt üblich.

Blick auf die Justizvollzugsanstalt Zeithain. © Sebastian Schultz

Zeithain. In der Justizvollzugsanstalt Zeithain (JVA) finden regelmäßig religiöse Veranstaltungen statt. Das geht aus einer aktuellen Anfrage der Landtagsfraktion Die Linke an das Justizministerium hervor. So wurden im vergangenen Jahr regelmäßig an Sonntagen evangelische Gottesdienste angeboten, zusätzlich fand alle zwei Wochen eine Gruppenstunde mit Bibliolog oder biblischer Fantasie-Reise in liturgischer Rahmung statt. Wöchentlich gab es für die Gefangenen auch die Möglichkeit, an einem Empathie- und Achtsamkeitstraining teilzunehmen.

Die evangelische Seelsorgerin Christel Bakker-Bents bot zudem regelmäßig Paarberatungen an sowie familienorientierte Nachmittage mit Gefangenen und deren erwachsenen Angehörigen. Zu den religiösen Veranstaltungen zählt das Ministerium ebenso monatliche Gruppenausgänge mit Pilgern, einen Besuch der Frauenkirche Dresden mit Informationen zur dortigen Versöhnungsarbeit sowie das gemeinsame Basteln von Weihnachtskarten im Advent und ein weihnachtliches Beisammensein am 24. Dezember.

Von katholischer Seite habe es im Gegensatz dazu keine regelmäßigen Veranstaltungen in der JVA Zeithain gegeben. Laut Justizministerium war die Stelle der katholischen Seelsorger 2017 nicht besetzt.

In den anderen sächsischen Gefängnissen sind das Angebot und die Häufigkeit von christlichen Veranstaltungen sehr unterschiedlich. Wöchentliche Gottesdienste wie in Zeithain finden nur in Dresden und Leipzig statt. In Waldheim und Torgau gab es dagegen zum Beispiel Kurse zur Taufvorbereitung, im Jugendgefängnis Regis-Breitingen einen Kurs für junge Väter. (SZ)

zur Startseite