Rekordversuch beim Fleischer Die Handwerkskammer schickt zwei Praktikanten durchs Land. Bei Dürrröhrsdorfer greifen sie zum Messer.

Marvin Möller (li.) und Charlotte Sophie Stanke (re.) lassen sich von Tina Fladerer zeigen, wie man Schweinenacken zu Steaks schneidet. © Dirk Zschiedrich

Die Ansage ist klar: „Immer das Messer fest in der Hand halten und immer am Knochen entlang schneiden.“ Charlotte Sophie Stanke und Marvin Möller haben jeder einen Batzen rotes Fleisch vor sich liegen. In der rechten Faust das Messer, mit der Linken, geschützt durch einen Kettenhandschuh, greifen sie in die Muskelfasern. Ihre Aufgabe: Schweinekamm auslösen. Also einmal das Nackenstück vom Knochen trennen, bevor später Steaks daraus geschnitten werden. Tina Fladerer, Ausbildungsleiterin der Dürrröhrsdorfer Fleisch und Wurstwaren GmbH, erklärt wie.

Charlotte, genannt Charly, und Marvin sind als Rekordpraktikanten unterwegs. In 150 Tagen lernen die beiden Abiturienten auf einer Rundreise durch ganz Deutschland 44 verschiedene Ausbildungsberufe kennen. In jeden dürfen sie sich für zwei Tage ausprobieren, dann geht es weiter zur nächsten Station. Die Aktion haben die Handwerkskammern ins Leben gerufen, um junge Menschen fürs Handwerk zu begeistern. „Wir wollen die Jugendlichen dazu aufrufen, sich viel mehr auszuprobieren“, sagt Carolin Schneider, Sprecherin der Handwerkskammer Dresden. Um herauszufinden, welcher Beruf der richtige ist, sei ein Praktikum ideal. Bei Dürrröhrsdorfer haben Charly und Marvin kennengelernt, wie man ein Schwein zerlegt und eigenen Fleischkäse hergestellt. „Die Nachwuchsförderung ist für uns wichtig“, sagt Marketingleiterin Stephanie Ehrentraut.

Die 20-jährige Charly fand vor allem das Zerlegen spannend: „Ich will wissen, was ich esse.“ Marvin war vor allem von der Größe des Familienbetriebes überrascht. Unter dem Stichwort hätte er kein Unternehmen mit 400 Mitarbeitern erwartet.

