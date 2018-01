Rekordverdächtig: Weiberzampern in Bröthen

Der Fotograf musste schon ein wenig auf Abstand gehen, um die Teilnehmer am Weiberzampern in Bröthen auf ein Bild zu bekommen. „Das ist spitze“, staunte ein Dorfbewohner angesichts der großen Anzahl. Immerhin 53 Frauen und Mädchen haben sich unter der Regie der Sorbischen Tanz- und Trachtengruppe in diesem Jahr auf Tour durch das Dorf begeben. „So viele waren es schon lange nicht mehr.“ Passend zur großen Teilnehmerzahl zeigten sich die Einwohner von Bröthen auch ziemlich spendabel, wie es heißt. Logisch, dass am Abend beim Faschingstanz im Bürgerhaus einmal mehr beste Stimmung herrschte. Das galt auch für den Faschingstanz am gleichen Abend in Michalken. Dort war tagsüber unter der Regie der Feuerwehr gezampert worden. Foto: Jürgen Köhler

