Rekordtief bei Hartz-IV-Empfängern

Ein langzeitarbeitsloser Schweißer? Noch vor wenigen Jahren haben Unternehmen bei solchen Bewerbern abgewunken. Doch jetzt versuchen es die Betriebe immer öfter auch mit Arbeitslosengeld-II-Empfängern. Der Arbeitsmarkt ist einfach leer gefegt.



Diesen Zeitungsartikel hat sich Jobcenter-Chef Hans-Richard Würkner extra aufgehoben. „Sozialstaat wächst schneller als die Wirtschaft“, so lautet die Zeile über dem schon etwas älteren Beitrag aus der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Wahrscheinlich stimmt der Fakt auch – auf die gesamte Bundesrepublik bezogen. Nur für den Landkreis Meißen, da trifft die Überschrift eben nicht zu.

Fallmanager kümmert sich um Kunden

Sozialdezernent Würkner setzt zu einer kurzen Zeitreise an. Mit der sogenannten Hartz-IV-Reform wurde unter SPD-Bundeskanzler Gerhard Schröder 2005 das Arbeitslosengeld II eingeführt. Der Landkreis Meißen entschied sich damals, künftig selbst für die Langzeitarbeitslosen zu sorgen. Über Nacht war das Landratsamt für knapp 20 000 Bedarfsgemeinschaften mit insgesamt 34 000 Menschen zuständig, immerhin rund ein Fünftel aller Einwohner im Kreis damals. „Uns war von Anfang an klar, dass wir diese Zahlen nur verringern können, wenn wir ganz direkt auf unsere Kunden zugehen“, so Würkner. Dementsprechend werde jeder Arbeitslosengeld-II-Empfänger von einem Team aus je einem Sachbearbeiter und einem Fallmanager individuell betreut, inklusive Telefondurchwahl. Gut zehn Jahre später kann das Jobcenter die Früchte seiner intensiven Arbeit ernten. Erstmals ist die Zahl der Bedarfsgemeinschaften jetzt auf unter 10 000 gesunken und hat sich damit innerhalb gut eines Jahrzehnts halbiert. Dieser schnelle Rückgang liegt sehr deutlich über dem Bundesdurchschnitt.

Verwaltung kann sich verkleinern

Weniger Kunden bedeuten im Umkehrschluss einen geringeren Aufwand. Im Gegensatz zum Bundestrend konnte das Meißner Jobcenter seine Ausgaben zwischen 2011 und 2016 um 20 Millionen Euro auf 60 Millionen Euro senken. Einer der wesentlichen Faktoren dafür dürften fallende Personalkosten sein. Die Zahl der Stellen verminderte sich der Behörde zufolge in den letzten fünf Jahren von knapp 400 auf derzeit reichlich 300. Entlassen werden musste dafür niemand. Mitarbeiter gingen in Rente, auf Elternzeit-Vertretungen wurde verzichtet, einige Kollegen wechselten in andere Bereiche des Landratsamtes.

Chance für schlechtere Bewerber

„Die boomende Wirtschaft saugt derzeit alles auf“, so Hans-Richard Würkner. Er habe in den vergangenen Jahren immer wieder befürchtet, dass irgendwann eine Sohle erreicht werde und sich keine Arbeitslosengeld-II-Empfänger mehr in die freie Wirtschaft transferieren lassen könnten. Doch die Einstellung vieler Firmenchefs habe sich mittlerweile geändert. „Die Kollegen hören jetzt sehr häufig den Satz: Lasst es uns doch einfach einmal probieren“, berichtet der Jobcenter-Chef aus dem Alltag der Vermittler. Arbeitskräfte würden in vielen Branchen so dringend benötigt, dass die Unternehmen auch auf geringer qualifizierte Bewerber zurückgreifen würden. Sehr deutlich zeigt sich dies nicht zuletzt bei Schulabgängern aus Hartz-IV-Familien. „Wir können jedem Jugendlichen ein Angebot unterbreiten“, so Würkner. 163 Jugendliche haben seinen Angaben zufolge in diesem Jahr eine Lehre begonnen. Das sind knapp 35 Prozent der vom Jobcenter betreuten Schulabgänger. Wer nicht direkt den Sprung in Ausbildung schaffe, kann auf bewährte Alternativen wie das Berufsvorbereitungsjahr oder die verschiedenen Freiwilligendienste zurückgreifen.

Bund kürzt die Mittel

Trotz der vielen Zahlen zeigen sich beim nächsten Thema ein paar Sorgenfalten auf der Stirn des Kreis-Dezernenten für Arbeit und Ausbildung. Es geht erneut um zurückgehende Zahlen, diesmal betrifft dies allerdings Zuschüsse des Bundes, mit denen gleich ein ganzes Bündel von Instrumenten finanziert wird, die helfen sollen, Kunden des Jobcenters wieder in Lohn und Brot zu bringen. Dazu zählen Weiterbildungen ebenso wie Ein-Euro-Jobs oder Arbeitgeberzuschüsse. Von 18 Millionen Euro sind diese Gelder zwischen 2011 und 2006 auf rund elf Millionen Euro geschrumpft. Nächstes Jahr sollen nochmals zwei Millionen Euro abgezogen werden. „Dieser Schuss kann schnell nach hinten losgehen“, sagt Würkner. Der Bund verkenne, dass sinkende Zahlen von Hartz-IV-Beziehern nicht gleichzeitig einen parallel kleiner werdenden Vermittlungsaufwand zur Folge haben. Beim Jobcenter verbleiben vor allem Arbeitslose, die auf dem Markt wegen verschiedener Hemmnisse besonders schwer Fuß fassen. Mitunter fehlt ihn ein Schulabschluss, sie haben Drogenkarrieren hinter sich oder kommen gerade aus dem Gefängnis. Solche Menschen zu vermitteln, ist zumeist ein sehr langer Weg. Sozialhelfer, Ärzte und Psychologen müssen eingeschaltet werden. Oft gibt es Rückschläge. All das kostet Geld. Das Landratsamt Meißen hofft, über die Landesregierung beim Bund dafür sorgen zu können, dass diese wichtigen Mittel nicht weiter zusammengestrichen und günstigstenfalls erneut aufgestockt werden.

Coach begleitet Langzeitarbeitslose

Als eine Möglichkeit, die bereits weggefallenen Bundesmittel zu kompensieren, nutzt das Meißner Jobcenter mehrere Sonderprogramme des Bundes und Freistaates. Die Behörde hat sich in den letzten Jahren für verschiedene Projekte sowie Fördermittel beworben und häufig den Zuschlag erhalten. Geschäftsbereichsleiter Enrico Münch spricht vor allem ein spezielles Bundesprogramm für Langzeitarbeitslose an. Tatsächlich ist es in dessen Rahmen gelungen, innerhalb von zwei Jahren 116 langjährige Kunden des Jobcenters in sozialversicherungspflichtige Arbeitsverhältnisse zu bringen. Darunter 61 Teilnehmer, die zwischen 50 und 63 Jahre alt waren. Entscheidender Punkt dabei: Die Klienten werden von einem Coach beraten und begleitet, der ihnen bei der Bewerbung, beim Klären finanzieller Fragen und beim Start im Unternehmen hilft. Die Abbrecherquoten fallen sehr gering aus.

