Rekordjahr für Oberlausitz-Tourismus So viele Touristen gab es seit 1990 noch nie. Grund, sich auf dem Zuwachs auszuruhen, sieht die Marketing-Gesellschaft Oberlausitz-Niederschlesien aber nicht.

Touristen in der Görlitzer Innenstadt © Pawel Sosnowski

So viele Touristen gab es in der Oberlausitz seit 1990 noch nie: Im vergangnen Jahr zählten Hotels, Pensionen und Campingplätze insgesamt 1 895 299 Übernachtungen. Das waren 58 197 mehr als 2016, teilte die Marketing-Gesellschaft Oberlausitz-Niederschlesien mbH (MGO) gestern mit. Der bisherige Gästerekord stammte aus dem Jahr 2014, damals wurden 1 878 060 Übernachtungen gezählt. Registriert werden nur die Zahlen aus Beherbergungsbetrieben mit mindestens zehn Betten. Wie viele Besucher bei privaten Gastgebern, in kleineren Pensionen oder Gasthöfen übernachten, wird statistisch nicht erfasst.

MGO-Geschäftsführer Olaf Franke sieht den Zuwachs als Lohn für die Arbeit von Hoteliers sowie Pensions- und Campingplatzbetreibern: „Wir freuen uns außerordentlich, dass die tägliche Mühe aller im Tourismus Tätigen sich auszahlt und sichtbar Früchte trägt.“ Einen Grund, sich auf dem Zuwachs auszuruhen, gebe es aber nicht. Denn mit dem Plus von 3,2 Prozent gegenüber 2016 blieb die Oberlausitz unter dem sachsenweiten Anstieg. Im gesamten Freistaat wurden im vergangenen Jahr 19 513 123 Übernachtungen gezählt, 4,1 Prozent mehr als 2016. Allerdings blieben die Gäste in der Oberlausitz etwas länger als in anderen Regionen des Freistaates. Lag landesweit die durchschnittliche Aufenthaltsdauer bei 2,5 Tagen, reisten Oberlausitz-Besucher erst nach 2,7 Tagen wieder ab. Die MGO und der regionale Tourismusverband wollen mit mehr buchbaren Tages- und Mehrtagesreisen erreichen, dass Gäste länger bleiben. (SZ/tbe)

zur Startseite