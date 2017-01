Rekordergebnis trotz weniger Zuschüsse Die Stadttochter FVG erhält nur noch gut halb so viel Steuergeld wie früher. Trotzdem erreicht sie mehr als 300 000 Besucher.

Die Arena brachte es erstmals in ihrer Geschichte auf mehr als 180 000 Besucher. © Sebastian Schultz

Wie viel Steuergeld sollte sich Riesa seine Tochtergesellschaft FVG kosten lassen? Diese Frage ist unter Stadträten umstritten. Tatsächlich hat sich der jährliche Zuschuss in den vergangenen Jahren fast halbiert, sagt OB Marco Müller (CDU): von zwei Millionen Euro auf 1,1 Millionen. Deshalb müsse die FVG verstärkt auf Veranstaltungen setzen, die sich rentieren, sagt Müller, der auch FVG-Aufsichtsratchef ist.

Im vergangenen Jahr scheint das gut gelungen zu sein: Die Arena brachte es erstmals in ihrer Geschichte auf mehr als 180 000 Besucher (SZ berichtete). Insgesamt haben die zur FVG gehörenden Bereiche 2016 knapp 310 000 Menschen erreicht. In dieser Zahl ist nicht nur die Arena berücksichtigt, sondern auch die Stadthalle Stern, Museum, Tierpark und Bibliothek.

Das Museum hatte mit der Sonderausstellung zum Einkaufen in Riesa die erfolgreichste Schau seit zehn Jahren. Insgesamt kamen gut 15 000 Besucher ins Museum – ein Plus von fast 14 Prozent. Der Tierpark konnte reichlich 31 000 Gäste begrüßen, das ist ein minimaler Rückgang. Den gab es auch bei der Zahl in der Stadthalle Stern, die es auf 21 500 Besucher brachte. Die Bibliothek erreichte 62 000 Gäste und blieb damit fast konstant. Die Nutzer liehen übrigens mehr als 111 000 Medien aus.

Laut FVG-Prokurist Reiner Striegler entfallen vom städtischen Zuschuss in Höhe von 1,1 Millionen Euro an die FVG mehr als 900 000 Euro auf die drei Bereiche Bibliothek, Museum, Tierpark. Das seien kulturelle Angebote, die auch in anderen Städten kaum ohne Zuschüsse auskommen. „Sie tragen dazu bei, dass Riesa ein attraktiver Wohnort bleibt“, sagt FVG-Chefin Kathleen Kießling.

