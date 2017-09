Rekordergebnis im Kloster Buch Der Mittelsächsische Kultursommer beendet eine gute Saison. Trotzdem gingen die Besucherzahlen zurück

Mit 5 500 Besuchern übertraf Pips, Drums & more im Kloster Buch die Erwartungen des Miskus-Teams. © D. Thomas/Archiv

Der Mittelsächsische Kultursommer (Miskus) geht zu Ende, auch wenn es bis Weihnachten noch einzelne Veranstaltungen gibt. Der Verein hat nach dem Abschlusskonzert in Hainichen trotzdem Bilanz gezogen. Insgesamt lasse sich nach dem mit Abstand längsten Veranstaltungssommer ein positives Fazit ziehen, so die Beteiligten. „98 Prozent dessen, was wir uns vorgestellt haben, ist auch eingetroffen“, sagte Vereinsvorsitzender Heribert Kosfeld. Abstriche gab es trotzdem.

Knapp 10 000 Besucher weniger als im vergangenen Jahr.

Rund 90 000 Besucher haben die Angebote des Miskus angenommen. Eine Zahl, mit der Vereinschef Kosfeld zufrieden ist. Aber dennoch liegen die Besucherzahlen um 10 000 niedriger als 2016. Die Gründe dafür seien, so Kosfeld, vielfältig. Unter anderem habe die Baustelle in Kriebstein Besucher bei Veranstaltungen auf der Seebühne sowie der Burg gekostet. Darüber hinaus sei 2016 das Döbelner Heimatfest ein großer Besuchermagnet gewesen. Zudem hätten einige potenzielle Besucher ihr Geld schon bei anderen großen Events ausgegeben.

Pips, Drums & more im Kloster Buch war der größte Erfolg 2017.

Mit über 5 500 Besuchern gehörte die Veranstaltung Mitte Juli zu den größten Erfolgen des Kultursommers 2017. Die Zahl sei ein Rekordergebnis, so das Miskus-Team. „Unsere Erwartungen wurden zu 179 Prozent erfüllt“, sagte Kosfeld. Die Entscheidung, die Veranstaltung nur alle zwei Jahre durchzuführen, habe sich bestätigt.

Kaum Besucher kamen zum Familienfest auf Burg Scharfenstein.

Die wohl größte Enttäuschung für das Team war das Familienfest auf Burg Scharfenstein im Erzgebirge. „Hier wurden unsere Erwartungen nur zu 32 Prozent erfüllt“, meinte Heribert Kosfeld. Enttäuscht war der Verein auch von den Besucherzahlen zur Performance zum Stein in Rochlitz. Sowohl vom Budget als auch vom organisatorischen und logistischen Aufwand her sei die Veranstaltungsreihe eine der größten Produktionen der Saison. Auch das „burlesque Strandspektakel“ auf der Seebühne zog nicht so viel Publikum an wie erhofft. Ursache dafür könnte auch der Begriff „burlesque“ im Titel sein, der offenbar vielen potenziellen Besuchern unbekannt war. Noch am Abend der Veranstaltungen hätte sich das Team Gedanken darüber gemacht, warum ein Konzept nicht funktioniere. „In der Auswertung setzen wir uns mit den Partnern hin und legen die Karten auf den Tisch“, betont Olaf Hanemann, der Geschäftsführer des Miskus.

Miskus legt finanziell eine ordentliche Saison hin.

Zwar seien noch nicht alle Rechnungen eingetroffen, doch es lasse sich absehen, dass „wir insgesamt finanziell eine ordentliche Saison hinlegen werden“, sagte Kosfeld. Insgesamt 605 000 Euro waren notwendig, um das Programm umzusetzen. Knapp 56 Prozent des Geldes hat der Verein durch die Einnahmen selbst erwirtschaftet. Größter Unterstützter ist nach wie vor der Kulturraum Erzgebirge-Mittelsachsen. Von diesem kamen rund 227 000 Euro (37 Prozent). Wie Landrat Matthias Damm (CDU), der auch Schirmherr des Miskus ist, deutlich machte, seien die Aussichten gut, dass der Miskus auch im kommenden Jahr auf dieses Geld zurückgreifen könne. Knapp fünf Prozent des Budgets schießt das Landratsamt zu, zwei Prozent kommen von Jobcenter und der Bundesagentur für Arbeit. Rund 70 000 Euro haben Sponsoren zum Miskus beigetragen.

Hartharena erfolgreich in den Miskus integriert.

Sowohl vom Veranstaltungsort als auch vom Team her ziehe der Miskus eine positive Bilanz zur Hartharena. Diese ist 2017 vom Miskus das erste Mal genutzt worden. „Die Show der Talente war hervorragend. 150 Leute haben mitgewirkt“, sagte Hanemann. Auch die Show Musical in Motion sei ein voller Erfolg gewesen. „Wir werden die Veranstaltung 2018 fortführen“, sagte Hanemann. Die Bedingungen in der Halle mit integrierter Bühnen seien optimal.

Das Miskus-Team ist für die Saison bis an seine Grenzen gegangen.

Am 6. Mai startete der Miskus in diesem Jahr, mit dem Jubiläum 150 Jahre Hochschule Mittweida und dem Klanglichtzauber im Spiegelzelt. An 17 Wochenenden gab es 47 Veranstaltungen an 37 Orten. „Die Mitarbeiter gehen auf dem Zahnfleisch“, so Kosfeld. Von den acht Festangestellten fielen zwei während der Saison krankheitsbedingt aus, eine Mitarbeiterin befindet sich in Elternzeit. „Das bedeutet Mehrarbeit für alle. Das Team hat Übermenschliches geleistet“, lobte Hanemann. Selbst die Vereinsmitglieder hätten mit angepackt, um die Ausfälle zu kompensieren.

Neues Logo sorgt für Lob und Kritik bei Partnern und Publikum.

Der Miskus ist in die 24. Saison mit einem neuen Logo gestartet. Das sei noch während des Sommers überarbeitet worden, weil es Kritik an der Lesbarkeit der Plakate gegeben habe, sagte Hanemann. 2018 soll auch die Internetseite überarbeitet werden. Ziel sei es, die Seite an mobile Endgeräte anzupassen. Flyer, Homepage und Plakate sollen in der 25. Saison ein einheitliches Design haben. Zudem will der Verein mehr in Leipzig und Dresden werben.

In der 25. Saison gibt es drei Abschlusskonzerte.

Die Vorbereitungen für die neue Saison haben schon begonnen. Höhepunkte werden unter anderem „Schmitt singt Jürgens – Die Udo-Show mit Big Band“ auf der Seebühne in Kriebstein sowie „Gugge ma, Schalmei, Pipe & Co“ im Kloster Buch sein. Zudem gibt es drei Abschlusskonzerte in Freiberg, Mittweida und Döbeln. 2019 feiert der Verein seinen 25. Geburtstag.

