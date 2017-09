Rekorde beim Festumzug in Niesky Das Herbstfest 2017 lockte zahlreiche Besucher nach Niesky, das sich in vielen Schaubildern präsentierte.

Mit über 70 Schaubilder, wie hier die Tischtennisspieler des TTV Niesky, präsentierte sich der Festumzug beim Herbstfest in Niesky so vielfältig wie nie. © Rolf Ullmann

Niesky. Der diesjährige Festumzug am Sonnabend wird den zahlreichen Besuchern des Nieskyer Herbstfestes lange in Erinnerung bleiben. In über 70 Schaubildern, so viele wie nie zuvor, präsentierten sich Vereine, Kindereinrichtungen, Schulen und Gewerbetreibende der Kleinstadt und Umgebung von ihrer besten Seite. Hier sehen Sie die Bilder des SZ-Fotografen vom Umzug und dem Treiben rund um das Herbstfest 2017. (szo)

zur Startseite