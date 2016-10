Rekordbesuch bei Orgel- und Musiksommer Das Bad Schandauer Konzertjahr 2016 war vielfältig und erfolgreich wie nie zuvor. Daran hatte auch der Fußballsport eine Aktie.

Eine absolute Besonderheit in diesem Konzertjahr war in Bad Schandau der Auftritt des Handglockenchors Gotha. © PR

Der Jubel in der Johanniskirche in Bad Schandau war grenzenlos. Der Auftritt der Gruppe Thios Omilos mit ihrem wunderbaren A-cappella-Gesang zog alle Zuhörer in ihren Bann. Es war mehr als ein würdiger Abschluss des diesjährigen Internationalen Orgel- und Musiksommers, zu dem dieses Jahr mehr Besucher kamen als je zuvor.

Den 17 Konzerten von Juni bis September lauschten mehr als 2 200 Besucher. Dabei sind sowohl die Besucherzahlen der Touristen und Kurgäste gestiegen als auch die der Einheimischen aus Bad Schandau und der Region, teilen die Organisatoren mit. „Das freut uns als Kirchgemeinde besonders, weil so eine zunehmende Wertschätzung der Konzertreihe direkt vor Ort zu erkennen ist“, erklärt Daniela Vogel. Die Kirchenmusikerin hat seit Jahren die künstlerische Leitung der Konzertreihe inne. Es war bereits die 21. Auflage. Wegen des großen Andrangs musste sogar das Helferteam zu den Veranstaltungen aufgestockt werden, „um dem deutlichen Zuwachs an Interessenten gerecht zu werden“, wie es heißt.

Publikumslieblinge kommen 2017

Die Steigerung zu erklären, ist nicht so einfach. Es könnte an der Klasse der auftretenden Musiker liegen, aber auch an der Vielfalt. Selbstverständlich gehören Orgelkonzerte zu einem Orgel- und Musiksommer. Wie wunderbar sich das Instrument in der Johanniskirche anhört, bewies Organist Matthias Eisenberg bei seinem gut besuchten Konzert. Aber die Veranstalter versuchen auch immer wieder Neues, was die Einladung des Handglockenchors Gotha, des Alphornensembles Weimar oder der Liederabend mit Uta Hauthal und Konrad Möhwald beweisen. Am besten besucht und damit proppenvoll war die Kirche beim Auftritt des Landesjugendsinfonieorchesters Thüringen. Dazu waren sogar ein paar Umbauten notwendig, um allen Musikern den nötigen Platz zu geben.

Auch das Wetter und der internationale Fußball spielte den Festival-Organisatoren in die Karten. Der Sommer war nicht zu heiß und nicht zu kalt, so dass sich viele auf den Weg machten. „Und bei der Fußball-EM gab es an keinem Freitagabend ein Spiel der deutschen Mannschaft“, sagt Christian Hacker vom Konzertmanagement. Das war in früheren Sommern schon anders und hatte jedes Mal Auswirkungen auf die Besucherzahlen, wie er sagt. Das überrascht manchen. Ist aber eigentlich ein schöner Gedanke, dass Fußballfans auch Kirchenkonzerte besuchen.

Das Programm für 2017 ist schon geplant, die Finanzierung auf bestem Wege. Vom 2. Juni bis zum 22. September soll es wieder 17 Konzerte geben. Mit den Dresdner Kapellsolisten, dem Elite-Ensemble der Sächsischen Staatskapelle, den preisgekrönten Sängern der Octavians, dem Organisten Matthias Eisenberg „spielen Künstler von internationaler Strahlkraft in Bad Schandau“, werben die Veranstalter schon jetzt. Ein Wiedersehen gibt es auch mit dem Publikumsliebling Harts un Neschome. Die Freiberger werden alle zwei drei Jahre eingeladen, weil sie die Besucher jedes Mal mit Klezmer und jiddischer Musik aufs Neue begeistern. Auch in der Bauernbarockkirche von Reinhardtsdorf wird es wieder ein Konzert geben. Mit dem Auftritt des Philharmonischen Kinderchors Dresden soll der Musiksommer 2017 seinen Höhepunkt erhalten.

