Rekord für Sachsentag in Löbau Für den Tag der Sachsen Anfang September in Löbau gibt es bislang mehr als 400 Anmeldungen. Bald kommt noch ein Infoabend für Bürger.

So Löbau präsentiert sich beim Tag der Sachsen 2016 in Limbach-Oberfohna. In diesem Jahr ist Löbau selbst der Gastgeber. © Stadt Löbau

Löbau. Der Tag der Sachsen steht erst noch Anfang September bevor - die Stadt Löbau hat in dem Zusammenhang schon jetzt einen Rekord aufgestellt. Wie Oberbürgermeister Dietmar Buchholz sagte, hätten sich zu der Veranstaltung zum jetzigen Zeitpunkt 415 Vereine, Verbände und Institutionen angemeldet, die mitmachen wollen.

Das seien laut Buchholz so viele wie noch nie zum Tag der Sachsen. Von den bisher Angemeldeten wollen 179 am Bühnenprogramm mitwirken, 199 einen Stand gestalten und 185 Anmeldungen gibt es für den Festumzug. „Da werden wir die Personenzahl der Teilnehmer noch reduzieren müssen“, so Buchholz. „Sonst reicht die Übertragungszeit des MDR-Fernsehens von zwei Stunden nicht aus.“

Am 15. Mai will die Stadt nun die Löbauer Einwohner und alle anderen Interessierten über den Tag der Sachsen informieren. Die Infoveranstaltung soll in der Messehalle stattfinden. Dort soll informiert werden, was alles geplant ist, wo man parken kann und wie Ordnung und Sicherheit geregelt werden. (SZ/rok)

