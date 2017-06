Rekord beim Bautzener Firmenlauf Mehr als 1 100 Läufer gingen am Mittwochabend auf die fünf Kilometer lange Runde – ganz sportlich oder kostümiert.

Können Hummeln fliegen? Wer weiß, aber rennen können sie. Julia Eisolt, Daniel Meier, Franziska Hille, Nadine Hänsel und Christin Schumann gingen absolvierten als Team Kita Hummelburg im Kostüm die Fünf-Kilometer-Runde. © Steffen Unger

Super-Wetter und Super-Stimmung in der Bautzener Innenstadt: Die Organisatoren des Bautzener Firmenlaufs haben ihr Ziel erreicht. Bei der siebenten Auflage des Sportevents gingen am Mittwochabend 1 141 Läufer auf die Strecke – so viele wie noch nie zuvor. Bis zur letzten Minute gingen noch Meldungen ein. 87 Männerteams, 25 Frauenmannschaften und 108 gemischte Gruppen mit jeweils vier bis sieben Läufern waren es am Ende. Um 18.45 Uhr gaben Landrat Michael Harig und OB Alexander Ahrens gemeinsam in der Inneren Lauenstraße den Startschuss. Es dauerte Minuten, bis dann auch der Letzte die Startlinie passiert hatte. Anschließend ging es über die Friedensbrücke Richtung Protschenberg. Über den Fichteschulweg erreichten die Läufer die Seidau, querten am Kupferhammer die Spree und kehrten zurück in die Stadt.

Bemerkenswertes Tempo

Zwar lautete das Motto: Laufen, wo Bautzen am schönsten ist. Doch Zeit, die Schokoladenseite der Stadt zu genießen, hatten die Sportler kaum. Vor allem der steile Anstieg zurück in Richtung Altstadt hatte es wieder in sich. Für die meisten Läufer ist er die größte Herausforderung auf der fünf Kilometer langen Runde. Ungefähr nach der Hälfte der Distanz zog sich das Feld denn auch schon deutlich auseinander. Und wer beim Anblick des Doms glaubte, fast im Ziel zu sein, irrte. In der Stadt galt es noch Umwege um den Schützenplatz herum und die Hintere Reichenstraße zu absolvieren, bevor begleitet vom Jubel unzähliger Zuschauer das Ziel am Ende der Reichenstraße schließlich erreicht war – 1 096 Läufer schafften das.

Die Führenden legten erneut ein bemerkenswertes Tempo vor: Am Ende hatte Robert Kubisch vom Team der Feuerwehr Cottbus die Nase vorn. Nach 16 Minuten und 13 Sekunden ging er als Erster über die Ziellinie auf dem Hauptmarkt. Bei den Frauen lief Theresa Lützendorf von der Hochschule der Sächsischen Polizei am schnellsten (19:49 min). Beste Mannschaft war bei den Männern die Feuerwehr Cottbus, bei den Frauen die Mannschaft der Polizeihochschule und bei den Mixed-Teams die Mannschaft Foodbed Fighter von Birkenstock aus Görlitz.

Der Bautzener Firmenlauf fand in diesem Jahr zum siebenten Mal satt. Organisiert wird er vom Kreissportbund - gemeinsam mit der Krankenkasse DAK-Gesundheit als Hauptsponsor. (SZ)

Ergebnisse: www.firmenlauf-bautzen.de

zur Startseite