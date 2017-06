Rekord beim Bautzener Firmenlauf Mehr als 1 000 Läufer gingen am Mittwochabend auf die fünf Kilometer lange Runde.

Weiter ging es über die Innere Lauenstraße.

Der Erste im Ziel: Robert Kubisch von der Feuerwehr in Bautzen.

Super-Wetter und Super-Stimmung in der Bautzener Innenstadt: Die Organisatoren des Bautzener Firmenlaufs haben ihr Ziel erreicht. Bei der siebenten Auflage des Sportevents gingen am Mittwochabend mehr als 1.000 Läufer auf die Strecke - so viele wie noch nie zuvor. Um 18.45 Uhr fiel auf dem Hauptmarkt der Startschuss. Anschließend ging es über die Friedensbrücke und den Protschenberg in Richtung Spreetal. Frei nach dem Motto: Laufen, wo Bautzen am schönsten ist.

Doch Zeit, die Schokoladenseite der Stadt zu genießen, hatten die Sportler kaum. Vor allem der steile Anstieg zurück in Richtung Altstadt hatte es wieder in sich. Für die meisten Läufer ist er die größte Herausforderung auf der fünf Kilometer langen Runde. Ungefähr nach der Hälfte der Distanz zog sich das Feld denn auch schon deutlich auseinander.

Kein Wunder: Die Führenden legten erneut ein bemerkenswertes Tempo vor: Am Ende hatte Robert Kubisch vom Team der Feuerwehr Cottbus die Nase vorn. Nach 16 Minuten und 13 Sekunden ging er als Erster über die Ziellinie auf dem Hauptmarkt.

Der Bautzener Firmenlauf fand in diesem Jahr zum siebenten Mal satt. Organisiert wird er vom Kreissportbund - gemeinsam mit der Krankenkasse DAK-Gesundheit als Hauptsponsor. (szo)

Alle Ergebnisse vom 7. DAK-Firmenlauf unter: www.firmenlauf-bautzen.de/ergebnisse/

