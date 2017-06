Rekord bei den Karl-May-Spielen Fast 12 000 Gäste sahen das Stück „Der Schatz im Silbersee“. Am Freitag geht’s auf der Waldbühne weiter – mit einem Märchen.

Volle Konzentration auf der Waldbühne: Samuel Busch und Jakob Seim waren in diesem Jahr Winnetou und Old Shatterhand in der Kinderbesetzung. © Wolfgang Schmidt

Die Spielgemeinschaft „Gojko Mitic“ hat ihre 25. Saison mit Bravour beendet. 11 800 Gäste kamen in den vergangenen zwei Wochen zur Bühne im Bischofswerdaer Stadtwald, um das diesjährige Karl-May-Stück „Der Schatz im Silbersee“ zu sehen. Das ist neuer Besucherrekord. Von den 22 Vorstellungen waren 19 ausverkauft, sagte Uwe Hänchen, Leiter von Deutschlands kleiner Karl-May-Bühne mit den jüngsten Darstellern, am Montag auf Anfrage der SZ.

Prominentester Gast auf den Zuschauerrängen war der Namensgeber der Spielgemeinschaft, der Schauspieler Gojko Mitic. Die Besucher aller 22 Vorstellungen hörten zugleich seine Stimme vom Band – als Erzähler. Prominentester Darsteller auf der Waldbühne war Bautzens Theaterintendant Lutz Hillmann. Viermal stand er als „Grauer Luchs“ gemeinsam mit rund 80 Laiendarstellern vor dem Publikum. Auch bei der letzten Vorstellung am Sonntagabend, bei der die Akteure gewöhnlich einige Gags einbauen, die nicht im Textbuch stehen. So wurde aus dem Grauen Luchs am Sonntagabend der Graue Lutz. Das Publikum quittierte es mit Lachen und Beifall.

Neues Stück steht schon fest

Spielleiter Uwe Hänchen plant unterdessen bereits für die neue, die 26. Saison im nächsten Jahr. Dann wird Bischofswerdas Spielgemeinschaft erstmals das Stück „Tödlicher Staub“ aufführen – ein Frühwerk Karl Mays, das später als ersten Teil Eingang fand in „Winnetou III“.

Die Jubiläumssaison in diesem Jahr bot Besonderes. Dazu gehörten eine neue feste Großkulisse, die Premiere für das legendäre Flussschiff „Dogfish“ sowie der erstmalige Einsatz eines Adlers während der Vorstellungen. Begleitet wurden die Karl-May-Spiele von Falknershows, die an den Wochenenden zusätzlich angeboten wurden.

Mit dem Ende der Karl-May-Spiele ist die Saison auf der Bischofswerdaer Waldbühne noch nicht abgeschlossen. Seit einigen Jahren folgt das Pferdehoftheater Wölkau mit seinem „Sommermärchen“. In diesem Jahr ist es Dornröschen, das Theaterinhaber Jethro D. Gründer auf eigene Weise erzählt. Er fragt: War es wirklich so, wie uns die Brüder Grimm weismachen wollen? 100 Jahre Schlaf für einmal an der Spindel stechen? Gibt es den wahren Prinzen wirklich, durch den Dornröschen erlöst wird? Oder sind es alles Nieten und sie muss sich nach einer Alternative umsehen? Jethro D. Gründer will es klären – wie immer mit viel Spaß und Humor. Dazu gibt es gratis Reitunterricht auf der Bühne – falls man sich traut.

Wie das Stück in seiner Variante endet, möchte Jethro D. Gründer noch nicht verraten. Nur so viel lässt er gucken: „Die Geschichte endet natürlich gut und dennoch überraschend, wie es sich für das Familienmärchen geziemt.“

Premiere für das Bischofswerdaer Sommermärchen ist an diesem Freitag um 10 Uhr auf der Waldbühne am Schmöllner Weg. Bis zum 9. Juli ist das Stück für Kleine und Große zu sehen, und zwar freitags jeweils 10 und 16 Uhr sowie sonnabends und sonntags jeweils 16 Uhr. (szo)

