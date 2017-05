Rekord am Valtenberg Ein Hoyerswerdaer überzeugt auf der bergigen Strecke. Beim Bike&Run triumphiert wie 2016 ein Duo aus Bautzen.

Der Start zum Kids-Cup. Vorn links mit der Nummer 5 043 der spätere Sieger Tom Richter. Außerdem vorn dabei: Moritz Schoß (5 056), Jonathan Paul (6 017/3.) und Sebastian Koritz (5 063). © Torsten Müller

Leichtathletik/Duathlon. Beste Bedingungen lockten am Sonnabend 196 Läufer auf die Schulsportanlage an der August-Bebel-Straße. Hier konnten sich die Läufer auf vier verschiedenen Strecken um und über den Valtenberg messen. Alexander Thomas aus Hoyerswerda wollte es von Beginn an wissen und jagte über 12,0 km sogar das Führungs-E-Bike den Berg hinauf. Thomas lief souverän und unterbot als Sieger in 50:20 Min. die Vorjahresbestzeit von Uwe Hänisch vom OSC Löbau um rund zwei Minuten. Bei den Frauen holte sich Franziska Kranich vom LSV Niesky in 1:02:24 Std. den Sieg.

Auf der 5,0-km-Strecke siegten Niels Göhler (SV Elbland Coswig-Meißen/22:55) und die Heideläuferin Annett Schröter, die nach 27:07 Min. im Ziel war. Über 2,5 km waren Anna Böhme vom TV 1848 Bischofswerda (10:23) und der Kirschauer Felix Scholdei (10:15) vorn. Auf dem 1,0-km-Gartenrundkurs gewannen Joana Tutte (SC Kottmar/3:49) und Josias Haufe (TV 1848 Bischofswerda/3:44).

Am Sonntag waren dann beim Bike&Run die Duathleten am Start. Hier mischte auch zum wiederholten Mal der Bautzener Maik Petzold – 2004 und 2012 Triathlon-Olympiateilnehmer – mit seinem Partner Silvio Hauschild mit. Auf dem ersten Abschnitt des Wettkampfes, der 6,0-km-Laufstrecke, wurde Petzold von der starken Läuferin Ina Zscherper verfolgt. Sie wechselte nur 18 Sekunden hinter Petzold auf ihren MTB-Partner Daniel Herbig.

Dieser fuhr zwar insgesamt die drittschnellste Bikezeit, konnte aber weder Silvio Hauschild (Bautzener LV Rot-Weiß) noch Kai-Uwe Lehnung (KC Friensteiner 08 Sebnitz) Paroli bieten. So konnten Petzold/Hauschild mit jeder Runde ihren Vorsprung ausbauen und am Ende nach 1:48:43 Std. ihre erfolgreiche Titelverteidigung feiern. Dritter wurde das Putzkauer Vater-Sohn-Duo Rico und Mario Dolececk in 1:59:33 Std. Bei den Mixed-Teams wurden Sandra Beck/Thomas Keimling vom SC Rugiswalde Zweiter in 2:12:19 Std.

Im Einzelwettbewerb gewann Philipp Ansorge von O-See Sports (2:03:58) vor Josef Zimmermann aus Schirgiswalde (2:11:27). In der Frauenwertung siegte Franziska Friebe (Team Vorwärts) 2:53:45 Std. Das Light-Rennen dominierte der für den SC Riesa startende Bautzener Arthur Stehr in 40:20 Min. Bei den Frauen wurde Emelie Guhr vom OBV Ringenhain Zweite (53:37). (jr)

