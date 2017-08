Sachsenliga Männer Reizvoller Auftakt Am ersten Spieltag treffen die Neudorf/Döbelner auf das ehemalige Team ihres neuen Trainers, die HSG Riesa/Oschatz.

Mit dem Starterfeld von nur zehn Mannschaften geht die Sachsenliga der Männer in die Saison. Durch erneuten Aufstiegsverzicht aus Sachsen-Anhalt und Thüringen konnte auch der sächsische Vizemeister zusätzlich in die mitteldeutsche Oberliga aufsteigen und aus der Verbandsliga West wollte keine der aufstiegsberechtigten Mannschaften in der Sachsenliga spielen. Somit geht die höchste sächsische Männerspielklasse minimiert ins Punktspielgeschehen, eine doch recht unbefriedigende Tatsache, auch wenn es dadurch wohl keinen Absteiger geben dürfte.

Das gibt auch bei der HSG Neudorf/Döbeln die Chance, mit dem neuen Trainer Thomas Schneider einen Umbau der Mannschaft anzugehen, in dem der heimische Nachwuchs eine große Rolle spielen soll. Wenn das Umfeld und die Mannschaft das mit aller Energie unterstützen, dann sollte nach zuletzt doch etwas durchwachsenen Spielzeiten wieder nach oben geschaut werden. Dieser Prozess wird aber auch Geduld brauchen und Wunderdinge dürfen nicht erwartet werden.

Am ersten Spieltag der neuen Saison kommt es in der Döbelner Stadtsporthalle zur Begegnung zwischen der HSG Neudorf/Döbeln und der HSG Riesa/Oschatz. Das erscheint besonders reizvoll, trifft Thomas Schneider doch damit auf sein Ex-Team. Im Vorjahr gab es bei den Spielen gegeneinander jeweils einen Heimsieg. Das zählt aber zu Saisonbeginn nicht, denn es geht bei Null los. Entsprechend gilt es, schnell den eigenen Spielrhythmus zu finden. Wem das besser gelingt, der besitzt die größere Chance, den Saisonstart erfolgreich zu gestalten.

In heimischer Halle ist Neudorf/Döbeln als Favorit anzusehen und mit einer ordentlichen Leistung dürfte für die Gastgeber auch kaum Gefahr bestehen, dieses Spiel zu verlieren. Der Kontrahent darf aber nicht unterschätzt werden. Das wird Schneider seinen Schützlingen gegen diese ihm bestens bekannte Mannschaft ganz sicher mit auf den Weg geben.

