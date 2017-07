Reizvolle Pokalspiele In Leipzig wurde die erste Runde ausgelost. Insgesamt stehen 41 Spiele an. Bautzen, Kamenz und Schiebock sind noch nicht dabei.

Für den Fußball-Landespokal 2017/18 wurden jetzt die Paarungen ausgelost. © dpa

Fußball. Anja Kunick hatte gut zu tun. Die ehemalige DFB-Schiedsrichterin fungierte in der Leipziger Sportschule „Egidius Braun“ als Losfee. Insgesamt wurden 41 Paarungen in der ersten Runde um den Fußball-Landespokal 2017/18 ausgelost, vier Vereine erhielten ein Freilos. Gemeldet haben sich diesmal 98 Teams, zweite Mannschaften dürfen nicht am Wettbewerb teilnehmen.

Noch nicht in der Lostrommel waren die Namen der sächsischen Teams der 3. Liga, der Regionalliga Nordost und der NOFV-Oberliga Süd. Die Oberligisten, also auch der Bischofswerdaer FV und der SV Einheit Kamenz, steigen erst in Runde zwei ein. Die FSV Budissa Bautzen und die anderen Viertligisten sowie auch die Drittligisten aus Zwickau und Chemnitz sind erst in der dritten Runde am Start. Pokalverteidiger ist der Chemnitzer FC. Gelost wurde – getrennt nach territorialen Aspekten – aus zwei Lostöpfen (Mitte/Ost und Nord/West). Alle Kreispokalsieger erhielten Heimrecht.

Ebenfalls auf den Heimvorteil bauen unterklassige Mannschaften. Gespielt werden soll am 5. und 6. August. Der SV Oberland Spree erwartet mit dem TuS Weinböhla den Aufsteiger in die Landesklasse Mitte. Das Kreispokalfinale in Meißen hatte Weinböhla gegen den LSV 61 Tauscha verloren. Kreisoberligist Tauscha ist der Gastgeber für die SG Crostwitz 1981, die mit Ex-Budissa-Stürmer Josef Nemec eine spektakuläre Verpflichtung tätigte.

Für die SG Weixdorf geht die Reise zum SV Gebelzig 1923. Der Kreisoberligist war zwar im Kreispokalfinale dem FSV Oderwitz 0:2 unterlegen, da dieser aber als Landesklasse-Aufsteiger ohnehin startberechtigt ist, rückte der SV 1923 nach. Ein tolles Los zog der SV Zeißig. Der von Stefan Hoßmang trainierte Landesklasse-Aufsteiger erwartet mit Rot-Weiß Bad Muskau ein Spitzenteam der 7. Liga. Die Parkstädter sind der amtierende Vizemeister der Landesklasse Ost. Kreispokalsieger DJK Sokol Ralbitz Horka empfängt mit dem FV Gröditz 1911 ebenfalls einen Landesklässler. Die Röderstädter belegten in der abgelaufenen Saison Platz fünf in der Staffel Mitte.

zur Startseite