Reizgasattacke statt Sex Ein Treffen versprach Aussicht auf ein erotisches Abenteuer. Für einen Mann entpuppte es sich aber als geplanter Raubüberfall.

© dpa

Weder die Bitte um ein spätes Treffen an der Total-Tankstelle, noch der Spaziergang durch den dunklen Wilsdruffer Schlosspark hatten einen Mann aus Leipzig stutzig gemacht. Auch als die Frau, mit der er sich verabredet hatte, darauf bestand, dass er Wertgegenstände und Dokumente nicht in seinem Wagen zurücklassen sollte, habe er sich nichts dabei gedacht, sagt er vor Gericht. Erst, als im Park zwei Männer vor ihm und der Frau auftauchten, sei ihm klargeworden, dass etwas nicht stimmt, denn einer der beiden hatte einen Elektroschocker und Reizgas in den Händen.

Ohne großes Federlesen, so berichtet der Geschädigte, habe der Mann „Gib dein Handy her“ gebrüllt und das Gas eingesetzt. „Das bekam ich ins Gesicht. Dann rannte ich weg und rief die Polizei“, erzählt er weiter. Sein Telefon konnte er retten. Aber was mit der jungen Frau passiert war, wusste er nicht. Seine Sorgen waren völlig unbegründet, denn der 34-Jährigen war nichts geschehen. Im Gegenteil. Laut Staatsanwaltschaft soll sie zusammen mit den beiden Männern aus dem Park den Geschädigten am 5. Dezember 2015 ganz gezielt nach Wilsdruff gelockt haben, um ihn bestehlen zu können. Nun muss sich das Dreiergespann wegen versuchten schweren Raubes und Körperverletzung verantworten.

Am Amtsgericht Pirna zeigt sich die Frau betroffen und beteuert, dass das alles so nicht geplant gewesen sei. „Es stimmt aber, dass ich mich mit dem Herrn aus Leipzig treffen wollte“, gibt sie zu. Dann erzählt sie, dass sie und ihr Freund sich hin und wieder mit Dritten zu erotischen Abenteuern träfen. Und so habe sie sich mit dem Mann zu vorgerückter Stunde an der Wilsdruffer Tankstelle verabredet. Während sie dort auf ihn wartete, seien ihr Lebensgefährte und Peter S., ein gemeinsamer Bekannter, in den Schlosspark gegangen. „Dort wollten sie uns abfangen und den Mann zur Rede stellen“, sagt die Angeklagte. Angeblich, weil dem Lebenspartner der neue Verehrer nicht gepasst haben soll. Sobald aber die vier aufeinandergetroffen waren, habe Peter S. das Reizgas gezückt und versucht, dem Geschädigten das Telefon aus der Hand zu schlagen.

Peter S. leugnet das. Er sagt, dass der Lebensgefährte der Angeklagten der Angreifer gewesen sei. Der habe auch die Taschenlampe mit integriertem Elektroschocker und das Reizgas bei sich gehabt. Was dann zum Einsatz gekommen war, daran will er sich nicht mehr erinnern können. Außerdem sei es damals gar nicht vorrangig darum gegangen, dem penetranten Internet-Verehrer die Meinung zu sagen, sondern darum, ihm das Handy abzunehmen. S. behauptet, dass das Paar damals Geldprobleme hatte.

Wer lügt hier?

Auch der Geschädigte glaubt, dass es sich bei dem Überfall um ein abgekartetes Spiel gehandelt hatte. Er betont, dass er im Vorfeld der Verabredung zu keiner Zeit darauf gedrängt habe, sich mit der Angeklagten allein zu treffen. Das beweist auch der Nachrichtenverkehr zwischen ihm und der Frau. Aus diesem geht ganz klar hervor, dass sie es war, die ihn per SMS fragte, ob es ein Problem wäre, wenn sie beide sich allein träfen. Auch hatte sie dem Mann nach dem Überfall noch ein Bild von sich geschickt, das sie mit Verletzungen und blauen Flecken zeigte. „Vielen Dank, du Held. Wir werden überfallen und du haust ab“, hatte sie darunter geschrieben und behauptet, vergewaltigt worden zu sein.

Kleinlaut gesteht die Frau, dass sie dem Geschädigten ein altes Bild von sich übermittelt hatte. Dieses zeige sie nach einem Angriff ihres Ex-Freundes. Warum sie diese Nachrichten schrieb, könne sie heute aber nicht mehr erklären.

Auch das Schöffengericht unter Vorsitz von Richter Andreas Beeskow kann nicht bis ins letzte Detail beleuchten, wer von den drei Angeklagten die Wahrheit sagt und wer lügt. Sicher ist es sich aber in Bezug auf die Angaben des Geschädigten. Der 39-Jährige hatte Peter S. eindeutig als Haupttäter identifiziert. Um die Angeklagte und ihren Lebensgefährten als Urheber der Tat überführen zu können, fehlen am Ende die Beweise. Obwohl das Gericht nicht gänzlich von der Unschuld der beiden Deutschen überzeugt ist, heißt es am Ende: Im Zweifel für die Angeklagten. Das Paar aus Wilsdruff wird freigesprochen. Für Peter S. geht es anders aus. Er wird wegen des versuchten schweren Raubes und Körperverletzung zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren verurteilt, welche gerade noch zur Bewährung ausgesetzt werden kann. Zudem muss er 100 gemeinnützige Arbeitsstunden leisten und für die Kosten des Verfahrens aufkommen.

Ob damit das letzte Wort in der Sache gesprochen ist, bleibt abzuwarten, denn die Staatsanwältin hatte für alle drei Angeklagten eine Freiheitsstrafe von zwei Jahren und sechs Monaten beantragt – ohne Bewährung. Sie kann noch Rechtsmittel gegen das Urteil einlegen. Seitens der Angeklagten ist das eher nicht zu erwarten.

zur Startseite