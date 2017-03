Reizen und Stechen in Clennen An dem Skatturnier haben sich fast 200 Spieler beteiligt.

Falk Reichelt hatte mit den „Grünen Jungs“ beim letzten Mal gewonnen. Diesmal waren andere besser. © Dietmar Thomas

Konzentrierte Gesichter und tiefe Augenkontakte. Drei Spieler – ein Sieger, zwei Verlierer. Skat, das ist nicht einfach nur ein Kartenspiel mit Tradition. Skat ist Ehrensache und nicht immer was für leicht besaitete Gemüter. Denn Fehler werden gnadenlos bestraft. Beim Skatturnier in Clennen geht es zwar etwas lockerer zu, trotzdem gibt es an dem ein oder anderen Tisch schon vor Turnierbeginn während diverser Proberunden so manche Diskussion. Aber diskutieren hin oder her – am Ende gewinnen ohnehin meist die Besten. Skat sei nämlich sehr weit entfernt vom reinen Glücksspiel, sagt Veranstalter Michael Heckel. Er belegt dies, indem er auf eine Siegerliste der vorangegangenen 45 Clennener Skatrunden der vergangenen Jahrzehnte zeigt: Immer wieder tauchen dieselben Namen auf.

Die Sieger zurück 1 von 4 weiter Die beste Mannschaft: Team Schnitter, Ralf (Chemnitz) Der bester Spieler: Dietmar Höbelt, Gersdorf Der älteste Spieler: Fritz Herzog, Roßwein An dem Turnier haben sich 193 Spieler (darunter acht Frauen) in 39 Mannschaften beteiligt.

Bei der 46. Ausgabe an diesem Sonnabend sind auch vier Mitglieder des Skatklubs „Grüne Jungs Dresden“ dabei, die schon im November letzten Jahres die Teamwertung des Clennener Turniers gewonnen. Dem Klub gehören derzeit 12 Spieler an, in der vorigen Woche wurde der vierte Platz in der Sachsenmeisterschaft errungen. „Das qualifiziert uns für die Teilnahme an der deutschen Meisterschaft“, sagt Falk Reichelt – einer der heutigen Spieler. Aber auch bei einem sogenannten Spaßturnier wie dem in Clennen können beträchtliche Preise gewonnen werden. Platz eins der 193 Teilnehmer erhält ein Preisgeld von 300 Euro. Auch Spieler, die es nicht ganz an die Spitze schaffen, können auf einen Preis hoffen. Platz 100 zum Beispiel erhält einen Kasten Bier, Platz 111 einen Gutschein für ein Schwein. Auch beim Skat muss eben nicht immer alles allzu ernst sein.

