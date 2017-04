Reitverein lädt zum Familienfest ein

Der Freizeitreitverein Rennersdorf-Neudörfel richtet vom 28. bis zum 30. April das siebente Vereinsfest aus. Los geht es auf dem Hofgelände Alte Hauptstraße 52a am 28. April schon 18 Uhr mit der Bierprobe. Um 19 Uhr gibt es eine Vorführung der Jugendfeuerwehr von Rennersdorf-Neudörfel. Am Sonnabend geht es dann 12 Uhr mit einer Show der Mitglieder des Reitvereins Rennersdorf-Neudörfel weiter. Ein buntes Programm erwartet die Besucher auch am Sonntag. An allen Tagen werden Kutschfahrten und geführtes Reiten angeboten. Es gibt eine Kleintierschau, eine Losbude und eine Hüpfburg. Außerdem baut der Langenwolmsdorfer Schützenverein einen Schießstand auf. Und wer möchte, kann auch Traktor fahren. (SZ/aw)

