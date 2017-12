Reiter gehen online Claudia Müller schließt Ende Januar ihren Laden in der Mühle. Sie gründet eine Familie. Doch der Handel soll weitergehen.

Claudia Müller wird ihren Reitsportshop in Folbern schließen. Doch mit der Mühle und auch mit dem Handel soll es nicht zu Ende sein. © Kristin Richter

Folbern. Im Reitsportshop in Müllers Mühle in Folbern drängen sich die Kunden. Manche suchen noch Weihnachtsgeschenke, andere wollen von den Rabatten bis zu 30 Prozent profitieren, die angeboten werden. Denn Betreiberin Claudia Müller schließt ihr Fachgeschäft für Reitsportzubehör und den Hofladen für Futtermittel Ende Januar.

Der Grund ist ersichtlich im wahrsten Sinne des Wortes: Die 36-Jährige erwartet ein Baby. „Zehn Jahre habe ich den Laden geführt, jetzt ist die Familienplanung dran“, sagt die freundliche junge Frau. Viele Stammkunden würden das Aus des 1994 etablierten Fachgeschäftes für Reiter und Tierhalter bedauern. Doch die Kundschaft ist auch weniger geworden, gibt Claudia Müller zu. Das Internet ist eine harte Konkurrenz.

Onlineshop aufgebaut

Während und nach der Babypause möchte Claudia Müller nicht untätig sein. „Ein Onlinehandel ist im Aufbau“, sagt die Folbernerin. Sie will das Gewerbe also nicht aufgeben und auch den Shop auf moderne Weise weiterführen. Schließlich hat sie Kundschaft bis hoch nach Senftenberg. So schafft sie es, ihre Stammkunden doch nicht allzu traurig zurückzulassen. Schon jetzt stehen die ersten Produkte im Internetversand bereit. „Es lohnt sich immer wieder, auf die Internetseite zu schauen“, rät die Folbernerin.

Auch mit der Pension Müllers Mühle soll es weitergehen. Zwar war ein Förderantrag beim Dresdner Heidebogen bisher nicht erfolgreich (SZ berichtete). „Das lag aber an der Kürze der Zeit“, erklärt Claudia Müller. Noch seien die Planungen für den weiteren Ausbau der Pension in den nun frei werdenden Räumen des Nebengebäudes – einst Kuhstall, jetzt Laden – nicht abgeschlossen. Bei der nächsten Förderrunde wollen sich die Müllers im Heidebogen erneut bewerben.

Claudia Müller ist die fünfte Generation des Familienunternehmens in Müllers Mühle in Folbern. Sie hatte Betriebswirtschaft studiert und 2007 den Betrieb übernommen. Stolz ist sie bis heute auf die 120-jährige Familientradition. Von ihrem Vater Rudolf, einem Müllermeister, bekam Tochter Claudia auch die Liebe zu den Pferden mit. Sie ist wie ihr Vater Mitglied im Kalkreuther Reit- und Fahrverein. Zum Mühlengrundstück gehören Pferde bis heute dazu.

Die Mühle mahlt seit der Wende aber nicht mehr. Schon um 1430 soll sich ein Mühlrad an der Röder gedreht haben. Die Transmissionswelle in der Gaststube der heutigen Pension lässt noch das Geschehen einer Wassermühle erahnen. Im elf Meter hohen Mühlgebäude ist jetzt ein Stockwerk als Pension eingerichtet. Der Mühlenkeller ist Frühstücksraum für die Gäste. Der Walzenboden verwandelte sich in einen Aufenthaltsraum, der Mehlboden beherbergt die drei rustikalen Pensionszimmer mit acht Betten. Die Turbine sorgt noch für Strom aus der Wasserkraft.

Idyllische Lage am Wasser

So hat die Bezeichnung Müllers Mühle noch immer ihre Berechtigung, wenn auch nicht mehr im eigentlichen Sinne. Vater Rudolf reitet selbst nicht mehr, muss auch kein Mehl mehr wie ganz früher mit den Pferden ausfahren – er sitzt heute auf dem Kutschbock. Oder hilft seiner Tochter im Geschäft. Beide lieben die idyllische Lage der Mühle am Wasser. Und bleiben. Deshalb geht es auch nach Schließung des Ladens weiter.

www.reitsportmuellersmuehle.de

