Reiten in Familie Nachwuchssorgen? Die kennen Reitvereine in der Region nicht. In Kodersdorf gibt es sogar Wartelisten.

Die beiden Zwillinge Enie (links) und Charline verbringen viel Zeit auf dem Reiterhof in Kodersdorf und nehmen nächstes Wochenende mit McFlurry (12) und Amara (6) auch am Wettbewerb teil. © andré schulze

Nach dem Schulschluss in Kodersdorf begeben sich die beiden Zwillinge Enie und Charline Mühle oft auf den schnellsten Weg zum Reiterhof Am Geyersberg. Jede von ihnen betreut dort ein Pflegepferd. Die beiden Zehnjährigen sind so vernarrt in die Tiere, dass die sogar bei der Schulwahl eine Rolle gespielt haben. Ihre Töchter hätten eigentlich auf ein Gymnasium in Görlitz wechseln sollen, erzählt Kathleen Mühle. Doch die Familie aus Girbigsdorf hat sich für die Kodersdorfer Oberschule entschieden, weil der Weg zum Hobby dann deutlich kürzer ist. Dass die Mutter den Wunsch von Enie und Charline unterstützt, verwundert nicht. Sie selbst reitet seit ihrem achten Lebensjahr und ist schon seit Jahren Mitglied im Reitverein Am Geyersberg.

Dort ist das Trio kein Einzelfall, erzählt Kristin Kuhn vom Vereinsvorstand. „Fast alle, die Nachwuchs haben, bringen diesen auch mit“, sagt sie. Entsprechend familiär geht es zu. Eine Vereinsmitgliedschaft ist auch aufgrund der begrenzten Plätze begehrt. In einzelnen Reitgruppen beträgt die Wartezeit bis zu zwei Jahren, erzählt Kristin Kuhn. Und nicht nur am Geyersberg gibt es reichlich Nachwuchs. „Es geht vielen so“, sagt Kristin Kuhn. Um niemanden ablehnen zu müssen, vermitteln sich die Reitvereine auch gegenseitig Interessenten. Man kennt und schätzt einander.

Das hat sich auch gezeigt als der Reitverein Am Geyersberg Anfang vergangenen Jahres einen herben Rückschlag erlitten hat. Diebe haben damals mehrere Sättel geklaut. Ohne die Hilsbereitschaft anderer Reiter und Vereine hätte die Reitschule Kuhn vor schweren Problemen gestanden. Auch viele andere zeigen sich damals solidarisch mit den Reitern. „Es war der Wahnsinn, wie sehr uns damals alle entgegen gekommen sind“, sagt Kristin Kuhn noch heute dankbar. Beim eigens organisierten Benefizturnier verzichtet nicht nur Schlagersternchen Nicci Schubert auf eine Gage. Auch eine Musikanlage und die Verpflegung ist den Kodersdorfer Reitern von verschiedenen Unterstützern gestellt worden.

Mittlerweile, erzählt Kristin Kuhn, sei der vermeintliche Täter sogar überführt. Ein Pole hätte die Taten gestanden. In Frankfurt/Oder sei ihm im vergangenen November der Prozess gemacht worden. Familie Kuhn war damals live dabei. Doch Kristin Kuhn kann bis heute nicht glauben, dass der Täter alleine gehandelt haben soll. „Wir waren mit dem Ergebnis nicht zufrieden“, sagt sie. Offiziell sollen die Sättel im Gesamtwert von rund 25 000 Euro für einen Bruchteil des Geldes in Polen verkauft worden sein. Der geständige Täter soll so wohl seine Drogensucht finanziert haben. Da er sich selbst gestellt hat, sei seine Strafe relativ milde ausgefallen.

Auf dem Reiterhof Am Geyersberg hat der Vorfall dennoch Spuren hinterlassen. Es gibt mittlerweile Bewegungsmelder und einen Wachhund. Außerdem sind die Fenster des Stalls mit Gittern gesichert worden. Ein ungutes Gefühl ist bei einigen dennoch geblieben. Mancher nimmt seinen Sattel trotz der neuen Sicherheitsvorkehrungen noch immer lieber mit nach Hause, erzählt Kristin Kuhn. Die Sättel sind auch deshalb so wertvoll, da sie für jeden Reiter und jedes Pferd individuell angefertigt werden. Immerhin haben einige der Vereinsmitglieder den Diebstahlschaden über ihre private Hafpflichtversicherung regeln können und sind so nicht auf den Kosten sitzengeblieben.

Kommendes Wochenende soll beim Saisonabschlussturnier der Reiter in Kodersdorf der Pferdesport im Mittelpunkt stehen. Einmal mehr findet der Saisonabschluss am Geyersberg statt. „Was in der Saison erritten worden ist, müssen die Reiter nun bestätigen“, sagt Kristin Kuhn. Sie hofft, dass dann nicht nur Reitfreunde den Weg zum Reiterhof finden. „Wir wollen natürlich auch dem Dorf etwas bieten“, sagt sie. Darum wird es auch ein Rahmenprogramm mit Festzelt und Hüpfburg geben. Voll wird es gewiss. Denn in den Ställen des Vereins stehen rund 40 Pferde.

Doch droht der Reitverein nicht irgendwann an seine Kapazitätsgrenzen zu stoßen, wenn mehr und mehr Reiterinnen mittlerweile die eigenen Töchter mitbringen? „Wir haben zwar viel Nachwuchs“, sagt Kristin Kuhn, „aber viele verlassen uns ja auch, wenn sie ein Studium oder eine Lehre in der Ferne beginnen.“ Denn die Tiere wollen nicht nur geritten, sondern auch gepflegt werden. „Man kümmert sich sehr um ein Pferd“, erklärt sie. Es will geputzt und gestreichelt, kurzum gepflegt werden.

Kathleen Mühle schätzt an dem Verein, dass in der Zeit, wo sie und ihre Töchter sich nicht um die Pferde kümmern können, Betreiberin Katrin Kuhn zur Stelle ist. „Die gegenseitige Hilfe und das Miteinander ist toll“, lobt sie. Abschalten, Sonne genießen und dann noch die eigenen Töchter um sich zu wissen – „das ist ideal“, schwärmt die Girbigsdorferin.

zur Startseite