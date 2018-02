Reisezentrum zieht in Container Der Bautzener Bahnhof wird saniert. Das hat nun Auswirkungen auf den Fahrscheinverkauf.

Am und im Bautzener Bahnhof haben die Bauarbeiten begonnen. © Uwe Soeder

Bautzen. Die Bauarbeiten am und im Bautzener Bahnhof sind gestartet. Das hat nun Konsequenzen für das Reisezentrum der Deutschen Bahn, das sich im Gebäude befindet. Es muss in einen Container umziehen, der neben dem Bahnhof steht, teilte am Dienstag Bahnsprecher Oliver Schumacher mit. Bereits ab diesem Donnerstag sind dort die Fahrscheine und Informationen erhältlich. „Die Reiseberaterinnen stehen zu den gewohnten Öffnungszeiten, montags bis freitags von 8 Uhr bis 12.30 Uhr sowie von 13 Uhr bis 17 Uhr, für Auskünfte und Buchungen rund um das Bahnfahren zur Verfügung“, so Schumacher. Da der Umzug des Reisezentrums am Donnerstag bei laufendem Betrieb erfolgt, kann es zu vorübergehenden Einschränkungen im Verkauf kommen.

Die Bautzener Investoren Jörg Drews und Gerald Lucas wollen das 170 Jahre alte Bahnhofsgebäude auf Vordermann bringen. Die derzeit noch abgesperrte Empfangshalle soll sich bis spätestens Ende 2019 in einen offenen Raum für Pendler verwandeln. Außerdem will der Landkreis etliche Büroräume im sanierten Gebäude belegen.

Das Gebäude wird dafür in den nächsten Wochen und Monaten komplett entkernt. Die Empfangshalle erhält ein neues Dach, alle Fenster werden ausgetauscht, die Fassade frisch gestrichen. Die Bauleute sind zudem mit dem Areal rund um den Bahnhof beschäftigt. (szo)

zur Startseite