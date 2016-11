Reisevortrag im Schloss Um das Pamir-Gebirge geht es nächste Woche in Seifersdorf.

Das Schloss in Seifersdorf. © Thorsten Eckert

Der Förderverein Seifersdorfer Schloss lädt für Dienstag, den 15. November, zu einem Reisevortrag ein. Beginn ist um 19 Uhr. An dem Abend werden die Zuschauer auf eine Reise in das Pamir-Gebirge in Tadschikistan entführt. Drei Wochen lang reiste Familie Lepczynski aus Grünberg durch das asiatische Land.

Sie unternahmen eine Trekking-Tour mit Eseln, fuhren mit dem Schlauchboot auf dem Murghab-River und erkundeten das Bartang-Tal. Alles begann mit einer Fernsehreportage. Anschließend begann die Familie zu recherchieren und machte sich schließlich auf die Reise in ein Land abseits gängiger Touristenziele.

Der Eintritt zu dieser Veranstaltung ist frei. Um eine Spende wird gebeten. Diese soll an die Organisation Pamir-Hilfe gehen – ein Verein, der die Menschen in der Region unterstützt, indem er den Ausbau des Stromnetzes oder den Bau eines Krankenhauses unterstützt. (SZ)

