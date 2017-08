Reiseveranstalter aus Europa testen Radebeul als neues Ziel

Besucher entspannen im Weinberg Schloss Wackerbarth. Im Hintergrund ist die Stadt Radebeul zu sehen. © Symbolbild/dpa

Von Donnerstag bis Sonntag sind Reiseveranstalter aus Österreich, Polen, Tschechien, Belgien und Deutschland in Radebeul und im Elbland unterwegs. Im Rahmen eines von der Tourismus-Marketing-Gesellschaft Sachsen (TMGS) veranstalteten Tour lernen die Gäste die Region kennen. Der viertägige Trip steht unter dem Titel „Entdeckertouren zwischen Hochkultur & Weingenuss“.

Die Reise beginnt in Radebeul, wo Mitarbeiter der Radebeuler Tourist-Information während aller Programmpunkte vor Ort als Ansprechpartner zur Verfügung stehen. Eine Kontaktbörse am Donnerstagnachmittag dient einem ersten Kennenlernen der Städte der Region. Am Abend geht es dann weiter nach Altkötzschenbroda, wo bei einer kurzen Führung Wissenswertes rund um den romantischen Dorfanger berichtet wird. Nach einem kurzen Abstecher nach Pirna folgen am Freitag Ausflüge zu den schönsten touristischen Höhepunkten Radebeuls. Auf dem Programm stehen dabei ein Besuch im Karl-May-Museum, eine Fahrt mit der Lößnitzgrundbahn sowie zum Ausklang ein gemütlicher Sektempfang mit Sommerbuffet im Weingut Hoflößnitz.

Am Samstag und Sonntag wird die Tour mit Besuchen in Torgau, Meißen und Dresden fortgesetzt. (SZ/per)

