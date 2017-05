Reisende flüchten aus S-Bahn-Waggon Auf dem Dresdner Hauptbahnhof klagen mehrere Betroffene über plötzliche Atembeschwerden. Sie waren in der S 1 in Richtung Schöna unterwegs. Die Bundespolizei bittet bei der Aufklärung der Ursache um Mithilfe.

© Archiv: Ellger

Am Donnerstag verließen kurz nach Einfahrt der S 1 am Hauptbahnhof Dresden um 19:29 Uhr mehrere Reisende fluchtartig den Waggon und klagten über Atembeschwerden und starken Husten. Sie meldeten dies im Reisezentrum der Deutschen Bahn. Unterdessen setzte der Zug seine Fahrt in Richtung Schöna fort. Der Zugbegleiter sperrte den betroffenen Waggon. Bei der Rückkehr im Hbf Dresden untersuchten Feuerwehr und Bundespolizei den Waggon der S-Bahn. Bisher konnte die Ursache für die Gesundheitsbeeinträchtigungen der Reisenden nicht ermittelt werden.

Die Bundespolizei ermittelt. Dazu werden auch die Bilder der S-Bahnkameras ausgewertet. In diesem Zusammenhang bittet die Bundespolizei um ihre Mithilfe. (szo)

Wer befand sich in der betreffenden S-Bahn der Linie S1 mit der Nummer 31761, von Meißen nach Schöna und war ebenfalls betroffen von Atemwegsreizungen? Wer kann weitere Angaben dazu machen? Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Dresden unter der Rufnummer 0351 815020 entgegen.

